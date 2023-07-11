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ПСЖ готов на все, чтобы Мбаппе продлил контракт

Франция
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Ситуация остается замороженной

ПСЖ готов на все, чтобы Мбаппе продлил контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Между Килианом Мбаппе и "ПСЖ" до сих пор не было переговоров. В руководстве клуба ждут и готовы на все, чтобы продлить соглашение с французским нападающим.

После того как 5-го июля президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи объявил публично, что ожидает от Мбаппе продления или ухода, контактов между сторонами не было. В клубе готовы платить Мбаппе зарплату и дальше, но только если он уйдет через год за деньги, а это значит, продлит контракт сейчас.

Сам Мбаппе, как сообщалось ранее, не намерен отступать от своего: он хочет провести следующий сезон в Париже, чтобы летом уйти бесплатно в "Реал".

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В СМИ публикуется информация о том, что Мбаппе уже согласовал контракт с "Реалом". При этом неизвестно перейдет он сейчас или через год бесплатно.

В минувшем сезоне Килиан провел 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Считается, что чтобы приобрести Мбаппе этим летом, придется отдать за него 200 миллионов евро.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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