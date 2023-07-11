Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ готов на все, чтобы Мбаппе продлил контракт
Ситуация остается замороженной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Между Килианом Мбаппе и "ПСЖ" до сих пор не было переговоров. В руководстве клуба ждут и готовы на все, чтобы продлить соглашение с французским нападающим.
После того как 5-го июля президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи объявил публично, что ожидает от Мбаппе продления или ухода, контактов между сторонами не было. В клубе готовы платить Мбаппе зарплату и дальше, но только если он уйдет через год за деньги, а это значит, продлит контракт сейчас.
Сам Мбаппе, как сообщалось ранее, не намерен отступать от своего: он хочет провести следующий сезон в Париже, чтобы летом уйти бесплатно в "Реал".
В СМИ публикуется информация о том, что Мбаппе уже согласовал контракт с "Реалом". При этом неизвестно перейдет он сейчас или через год бесплатно.
В минувшем сезоне Килиан провел 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Считается, что чтобы приобрести Мбаппе этим летом, придется отдать за него 200 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список
- Старт одного из конкурентов Украины в ТК, потенциальные соперники Зари. О первом квалификационном раунде ЛЧ
- "Их всех уже можно считать нашими футболистами". Наставник Металлиста назвал имена новичков
- Бывший спортдир ПСЖ: Мбаппе провел в Париже 6 лет и за эти 6 сезонов ЛЧ выиграли 6 разных клубов. Пора уйти
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
- 00:51 Зарубежные ПСЖ готовится подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе
- 00:30 Зарубежные Бывший спортдир ПСЖ: Мбаппе провел в Париже 6 лет и за эти 6 сезонов ЛЧ выиграли 6 разных клубов. Пора уйти
- 13:22 Lifestyle Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана