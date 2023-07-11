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Саудовские клубы готовы включиться в борьбу за Мбаппе, даже если его удастся подписать всего на год
Сам Килиан не хочет покидать Европу
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Неопределенность вокруг будущего Килиана Мбаппе подключила интерес к игроку со стороны саудовских клубов. Нападающего готовы привезти на Ближний Восток даже если это удастся сделать всего на 1 сезон.
Килиан стоит на своем: он хочет остаться в "ПСЖ" до следующего лета и уйти бесплатно по завершению контракта. Руководство клуба, в свою очередь, категорически против этого: они не хотят отпускать Мбаппе бесплатно и если в ближайшее время станет известно окончательно, что Килиан не собирается продлевать контракт, они рассмотрят продажу француза.
"Реал" готов приобрести нападающего, если цена будет адекватной, но "ПСЖ" может устроить торги по форварду. В таком случае саудовские претенденты готовы предложить свои услуги, даже если не удастся подписать контракт с французом более чем на год.
Стоит отметить, что сам Мбаппе не собирается покидать Европу, но "ПСЖ" может принять решение продать Килиана тому, кто больше предложит.
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