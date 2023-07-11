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В ПСЖ озабочены состоянием Неймара. Он полгода восстанавливается после травмы лодыжки и миожет не выйти на пик формы

Франция
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Особенно форма бразильца заботит Луиса Энрике

В ПСЖ озабочены состоянием Неймара. Он полгода восстанавливается после травмы лодыжки и миожет не выйти на пик формы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар прошел обследование перед началом сезона-2023/24. Тесты показали, что правая лодыжка, которую бразилец повредил полгода назад, все еще в плохом состоянии.

Штаб нового главного тренера "парижан" Луиса Энрике даже боится, что бразилец может не выйти на прежний уровень игры.

На этом фоне, актуальным становится вопрос продажи Неймара, но зарплата бразильца слишком велика, чтобы слухи обрели предметный характер. Так вот, согласно слухам, Неймаром интересовалось несколько клубов АПЛ.

В минувшем сезоне Неймар провел 29 поединков, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Неймар Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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