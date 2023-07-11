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В ПСЖ озабочены состоянием Неймара. Он полгода восстанавливается после травмы лодыжки и миожет не выйти на пик формы
Особенно форма бразильца заботит Луиса Энрике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар прошел обследование перед началом сезона-2023/24. Тесты показали, что правая лодыжка, которую бразилец повредил полгода назад, все еще в плохом состоянии.
Штаб нового главного тренера "парижан" Луиса Энрике даже боится, что бразилец может не выйти на прежний уровень игры.
На этом фоне, актуальным становится вопрос продажи Неймара, но зарплата бразильца слишком велика, чтобы слухи обрели предметный характер. Так вот, согласно слухам, Неймаром интересовалось несколько клубов АПЛ.
В минувшем сезоне Неймар провел 29 поединков, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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