Клуб Лиги 1 подписал футболиста сборной России

"Гавр" на своем официальном сайте объявил о переходе российского полузащитника Далера Кузяева.

Контракт рассчитан на два года.

30-летний хавбек перешел во французский клуб на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был "Зенит". В прошлом сезоне россиянин сыграл 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов. В составе "Зенита" он пять раз становился чемпионом страны.

Портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.

Отметим, что в сезоне-2022/23 "Гавр" занял первое место в Лиге 2 и пробился в Лигу 1.