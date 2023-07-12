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Клуб Лиги 1 подписал футболиста сборной России

Франция
(1 голосов)

Его предыдущим клубом был "Зенит"

Клуб Лиги 1 подписал футболиста сборной России

Фото: hac-foot.com

Новина українською

"Гавр" на своем официальном сайте объявил о переходе российского полузащитника Далера Кузяева.

Контракт рассчитан на два года.

30-летний хавбек перешел во французский клуб на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был "Зенит". В прошлом сезоне россиянин сыграл 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов. В составе "Зенита" он пять раз становился чемпионом страны.

Портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.

Отметим, что в сезоне-2022/23 "Гавр" занял первое место в Лиге 2 и пробился в Лигу 1.

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В статье: Гавр
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Источник:
ФК Гавр

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