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ПСЖ подписал экс-хавбека Бенфики

Франция
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На правах свободного агента

ПСЖ подписал экс-хавбека Бенфики

ФК "ПСЖ" / Автор невідомий

Новина українською

Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании Шера Ндура на правах свободного агента.

18-летний полузащитник подписал контракт с французским клубом на пять лет. Итальянец сенегальского происхождения взял себе 27-й игровой номер.

Ндура является воспитанником академии "Брешии", а последним клубом хавбека была "Бенфика".

В прошлом сезоне Шера провел 30 матчей за "Бенфику-В", 5 поединков за "Бенфику" U-19 и 1 игру за основную команду португальских "орлов".

Немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн. евро.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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