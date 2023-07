Марсель подпишет защитника Атлетико. Бразильца хотел подписать несколько клубов

"Марсель" подпишет защитника "Атлетико" Ренана Лоди. Трансфер обойдется французскому клубу в 13 миллионов евро.

Также "Мадрид" получит 20% со следующей перепродажи игрока. Уже завтра Лоди пройдет медосмотр в новом клубе.

Лоди пришел в "Атлетико" из "Атлетико" Паранаэнсе в 2019-м за 22 миллиона евро. Прошлым летом он отправился в аренду в "Ноттингем" Форест и провел за английский клуб 32 поединка, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 20 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2026-го.

