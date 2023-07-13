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Марсель подпишет защитника Атлетико. Бразильца хотел подписать несколько клубов
Прошлый сезон Лоди провел в аренде в "Ноттингеме"
Фото: twitter.com/Atleti
"Марсель" подпишет защитника "Атлетико" Ренана Лоди. Трансфер обойдется французскому клубу в 13 миллионов евро.
Также "Мадрид" получит 20% со следующей перепродажи игрока. Уже завтра Лоди пройдет медосмотр в новом клубе.
Лоди пришел в "Атлетико" из "Атлетико" Паранаэнсе в 2019-м за 22 миллиона евро. Прошлым летом он отправился в аренду в "Ноттингем" Форест и провел за английский клуб 32 поединка, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 20 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2026-го.
More on Renan Lodi deal. Understand Olympique Marseille will pay €13m and Atlético Madrid will keep 20% sell on clause. ???????????? #OM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023
Medical tests scheduled tomorrow, on Friday.
Huge signing for OM as many clubs wanted Lodi. Big one.
Here we go, confirmed. ✔️
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