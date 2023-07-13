  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель подпишет защитника Атлетико. Бразильца хотел подписать несколько клубов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель подпишет защитника Атлетико. Бразильца хотел подписать несколько клубов

Франция
(1 голосов)

Прошлый сезон Лоди провел в аренде в "Ноттингеме"

Марсель подпишет защитника Атлетико. Бразильца хотел подписать несколько клубов

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

"Марсель" подпишет защитника "Атлетико" Ренана Лоди. Трансфер обойдется французскому клубу в 13 миллионов евро.

Также "Мадрид" получит 20% со следующей перепродажи игрока. Уже завтра Лоди пройдет медосмотр в новом клубе.

Лоди пришел в "Атлетико" из "Атлетико" Паранаэнсе в 2019-м за 22 миллиона евро. Прошлым летом он отправился в аренду в "Ноттингем" Форест и провел за английский клуб 32 поединка, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 20 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2026-го.

По теме
yellow-arrow
Бен Йеддер обвиняется в изнасиловании. Заявления подали две девушки
yellow-arrow
Форвард Ланса станет самым дорогим трансфером в истории Лейпцига
yellow-arrow
Экс-агент Вератти: В ПСЖ игроки как в тюрьме. Это клуб без души
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Марсель Ренан Лоди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде