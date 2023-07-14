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Защитник Атлетико перешел в Марсель за 13 млн евро
Большой трансфер для провансальцев
Фото: om.fr
Левый защитник Ренан Лоди перебрался из "Атлетико" в "Марсель" за 13 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет.
Кроме того, "Матрасники" выторговали себе 20% от следующей перепродажи бразильца.
25-летний Ренан Лоди выступал за "Атлетико" с 2019 года, провел за клуб 118 матчей (6 голов) и выигрывал Примеру, но слабые результаты в обороне вынудили Диего Симеоне искать другие варианты.
Минувший сезон Лоди провел в аренде в "Ноттингем Форест", где набегал 32 матча (1 гол, 1 ассист).
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