Защитник Атлетико перешел в Марсель за 13 млн евро

Левый защитник Ренан Лоди перебрался из "Атлетико" в "Марсель" за 13 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

Кроме того, "Матрасники" выторговали себе 20% от следующей перепродажи бразильца.

25-летний Ренан Лоди выступал за "Атлетико" с 2019 года, провел за клуб 118 матчей (6 голов) и выигрывал Примеру, но слабые результаты в обороне вынудили Диего Симеоне искать другие варианты.

Минувший сезон Лоди провел в аренде в "Ноттингем Форест", где набегал 32 матча (1 гол, 1 ассист).