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20 млн за ивуарийца: клуб Соболя побил свой трансферный рекорд
Большое событие в "Страсбуре"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
"Страсбур" оформил трансфер центрального защитника Абакара Силла из "Брюгге" за 20 млн евро. Контракт рассчитан до 2028 года.
20-летний ивуариец провел на высшем уровне всего год, отыграв 28 матчей (1 гол) за черно-синих.
Для "Страсбура" это рекордная сделка. Предыдущей самой дорогой покупкой эльзасцев был Хабиб Дьялло (10 млн) в 2021 году.
???? #MercatoRCSA I ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????? !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 15, 2023
Le défenseur international ivoirien Loubadhe Abakar Sylla (20 ans) s’est engagé pour 5 ans en faveur du Racing ⤵️
Напомним, в минувшем сезоне команда нашего Эдуарда Соболя еле избежала вылета из Лиги 1, заняв по итогу 15-е место.
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