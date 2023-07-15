20 млн за ивуарийца: клуб Соболя побил свой трансферный рекорд

"Страсбур" оформил трансфер центрального защитника Абакара Силла из "Брюгге" за 20 млн евро. Контракт рассчитан до 2028 года.

20-летний ивуариец провел на высшем уровне всего год, отыграв 28 матчей (1 гол) за черно-синих.

Для "Страсбура" это рекордная сделка. Предыдущей самой дорогой покупкой эльзасцев был Хабиб Дьялло (10 млн) в 2021 году.

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Le défenseur international ivoirien Loubadhe Abakar Sylla (20 ans) s’est engagé pour 5 ans en faveur du Racing ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 15, 2023

Напомним, в минувшем сезоне команда нашего Эдуарда Соболя еле избежала вылета из Лиги 1, заняв по итогу 15-е место.