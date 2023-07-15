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20 млн за ивуарийца: клуб Соболя побил свой трансферный рекорд

Франция
(1 голосов)

Большое событие в "Страсбуре"

20 млн за ивуарийца: клуб Соболя побил свой трансферный рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

Новина українською

"Страсбур" оформил трансфер центрального защитника Абакара Силла из "Брюгге" за 20 млн евро. Контракт рассчитан до 2028 года.

20-летний ивуариец провел на высшем уровне всего год, отыграв 28 матчей (1 гол) за черно-синих.

Для "Страсбура" это рекордная сделка. Предыдущей самой дорогой покупкой эльзасцев был Хабиб Дьялло (10 млн) в 2021 году.

Напомним, в минувшем сезоне команда нашего Эдуарда Соболя еле избежала вылета из Лиги 1, заняв по итогу 15-е место.

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В статье: Брюгге Страсбур
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.07.2023 в 00:02
Збирають там Брюгге потихеньку,так і Яремчук там буде
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