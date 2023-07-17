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ПСЖ потеряет на бесплатном уходе Килиана Мбаппе около 175 миллионов евро

Франция
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Аль-Хелаифи не врал

ПСЖ потеряет на бесплатном уходе Килиана Мбаппе около 175 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

"ПСЖ" потеряет 175 миллионов евро в случае ухода Килиана Мбаппе свободным агентом следующим летом, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе. Чтобы компенсировать потери клубу придется продавать футболистов.

Бесплатный трансфер француза сильно повлияет на ситуацию с финансовым фэйр-плей в "ПСЖ".

При этом, "ПСЖ" даже не может вести переговоры по трансферам новых футболистов уже сейчас из-за неопределенности с будущим Килиана. Так в клубе приостановили контакты с Бернарду Силвой из "Манчестер Сити".

Отмечается, что крайний срок по урегулированию вопросов с Мбаппе ‘– 31 июля.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
17.07.2023 в 16:54
Поставили все на Мбаппе і можуть погоріти Цікаво, як зреагує ультрас, що вимагав всього найкращого для Кіліана та вимагав прибрати конкурентів
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