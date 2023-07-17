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ПСЖ потеряет на бесплатном уходе Килиана Мбаппе около 175 миллионов евро
Аль-Хелаифи не врал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
"ПСЖ" потеряет 175 миллионов евро в случае ухода Килиана Мбаппе свободным агентом следующим летом, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе. Чтобы компенсировать потери клубу придется продавать футболистов.
Бесплатный трансфер француза сильно повлияет на ситуацию с финансовым фэйр-плей в "ПСЖ".
При этом, "ПСЖ" даже не может вести переговоры по трансферам новых футболистов уже сейчас из-за неопределенности с будущим Килиана. Так в клубе приостановили контакты с Бернарду Силвой из "Манчестер Сити".
Отмечается, что крайний срок по урегулированию вопросов с Мбаппе ‘– 31 июля.
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