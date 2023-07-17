ПСЖ потеряет на бесплатном уходе Килиана Мбаппе около 175 миллионов евро

"ПСЖ" потеряет 175 миллионов евро в случае ухода Килиана Мбаппе свободным агентом следующим летом, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе. Чтобы компенсировать потери клубу придется продавать футболистов.

Бесплатный трансфер француза сильно повлияет на ситуацию с финансовым фэйр-плей в "ПСЖ".

При этом, "ПСЖ" даже не может вести переговоры по трансферам новых футболистов уже сейчас из-за неопределенности с будущим Килиана. Так в клубе приостановили контакты с Бернарду Силвой из "Манчестер Сити".

Отмечается, что крайний срок по урегулированию вопросов с Мбаппе ‘– 31 июля.