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Неймар: Я буду играть в ПСЖ с любовью болельщиков или без нее

Франция
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Футболист остается в парижской команде

Неймар: Я буду играть в ПСЖ с любовью болельщиков или без нее

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Бразильский вингер французского "Пари Сен-Жермен" рассказал, что на данный момент не планирует менять клуб.

“Я надеюсь, что в следующем сезоне я буду в ПСЖ. У меня контракт, меня никто ничего не сообщал.

Даже если между болельщиками и игроком не будет большой любви, я буду там (в ПСЖ) с любовью или без любви", - сказал Неймар.

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Действующий контракт бразильца действует до лета 2025 года. Он выступает за ПСЖ с августа 2017-го – тогда вингер перешел из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись 18 голами и 17 ассистами.

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В статье: Неймар
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Источник:
Fabrizio Romano

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