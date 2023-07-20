Неймар: Я буду играть в ПСЖ с любовью болельщиков или без нее

Бразильский вингер французского "Пари Сен-Жермен" рассказал, что на данный момент не планирует менять клуб.

“Я надеюсь, что в следующем сезоне я буду в ПСЖ. У меня контракт, меня никто ничего не сообщал. Даже если между болельщиками и игроком не будет большой любви, я буду там (в ПСЖ) с любовью или без любви", - сказал Неймар.

Действующий контракт бразильца действует до лета 2025 года. Он выступает за ПСЖ с августа 2017-го – тогда вингер перешел из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись 18 голами и 17 ассистами.