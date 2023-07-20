Неймар подтвердил, что хотел уйти из сборной после поражения на чемпионате мира в Катаре: Плакал 5 дней

Неймар дал интервью CazeTV в котором детально рассказал о желании покинуть сборную Бразилии после поражения на чемпионате мира в Катаре от Хорватии.

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"Я не могу сказать, какие мысли мелькали у меня в голове. Безусловно, это было самое болезненное поражение в моей карьере. Я плакал пять дней подряд. Мне было очень больно, что моя мечта была уничтожена.

Я предпочел бы не забить, чтобы мы проиграли по пенальти при счете 0:0, а не забить, чтобы они сравняли счет и мы проиграли в серии. Эту боль могут понять только игроки и тренеры.

Это был худший момент в моей жизни. Это напоминало похороны: кто-то плачет по одну сторону от тебя, в другой стороне плачет кто-то еще. Это было ужасное чувство, и я не хочу испытать его снова.

Честно говоря, после чемпионата мира я не хотел (продолжать играть за сборную), но потом передумал, потому что я очень голоден. После чемпионата мира я не хотел снова испытывать боль поражения, видеть, как страдает моя семья – для меня это тяжкое бремя. Но им снова придется с этим смириться. Так будет лучше, так должно быть", – сказал нападающий "ПСЖ".

Напомним, что Неймар все ещё восстанавливается от травмы, полученной полгода назад. В штабе "ПСЖ" побаиваются, что игрок может не выйти на прежний уровень.