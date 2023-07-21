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Официально: Пайет уходит из Марселя

Франция
(1 голосов)

Клуб попрощался с капитаном

Официально: Пайет уходит из Марселя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" объявил об уходе Димитри Пайета. Капитан французской команды провел в клубе 8 лет.

Сначала Пайет играл за "Марсель" с 2013-го по 2015-й. После был перерыв на "Вест Хэм" и в 2017-м Димитри вновь вернулся в "Марсель".

За эти 8 лет он првоел 326 матчей, забил 78 голов и отдал 95 результативных передач.

"Спасибо, капитан! Чистый талант, наделенный редкой элегантностью, 10-й номер "Марселя" оставил свой след в клубе техникой, голами и передачами, вдохновив целое поколение.

"Марсель" желает Димитри и его семье всего наилучшего в будущем. "Олимпик" всегда будет их домом", – говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне Пайет сыграл в 27 мачтах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Полузащитнику 36 лет.

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В статье: Марсель Димитри Пайет
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Комментарии (1)
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under21 (Львів)
21.07.2023 в 17:12
> Минулого сезону Пайєт зіграв у 27 щоглах, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. знову для тих нещасних україномовних гугл-перекладачем переклали? і так сойдьот?
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