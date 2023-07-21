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Официально: Пайет уходит из Марселя
Клуб попрощался с капитаном
Getty Images / Global Images Ukraine
"Марсель" объявил об уходе Димитри Пайета. Капитан французской команды провел в клубе 8 лет.
Сначала Пайет играл за "Марсель" с 2013-го по 2015-й. После был перерыв на "Вест Хэм" и в 2017-м Димитри вновь вернулся в "Марсель".
За эти 8 лет он првоел 326 матчей, забил 78 голов и отдал 95 результативных передач.
"Спасибо, капитан! Чистый талант, наделенный редкой элегантностью, 10-й номер "Марселя" оставил свой след в клубе техникой, голами и передачами, вдохновив целое поколение.
"Марсель" желает Димитри и его семье всего наилучшего в будущем. "Олимпик" всегда будет их домом", – говорится в заявлении клуба.
В минувшем сезоне Пайет сыграл в 27 мачтах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Полузащитнику 36 лет.
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