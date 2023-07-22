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Мбаппе исключен из заявки ПСЖ на турне в Японию. Француза выставили на трансфер

Франция
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В клубе считают, что Килиан договорился с "Реалом" о бесплатном трансфере

Мбаппе исключен из заявки ПСЖ на турне в Японию. Француза выставили на трансфер

Фото: https://twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Килиан Мбаппе не поедет с "ПСЖ" в предсезонное турне по Японии. Руководство считает, что Килиан договорился с "Реалом" о бесплатном трансфере летом 2024-го.

Это считают в руководстве предательством. Клуб выставил Килиана на трансфер. Если Мбаппе не подпишет контракт до конца лета, то он будет отсранен от команды.

Отмечается, что некоторые клубы уже сделали предложения по Килиану.

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Напомним, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи давал французу время до конца июля на то, чтобы определится со своим будущим. В команде не собиарются отпускать Килиана бесплатно.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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