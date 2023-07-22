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Мбаппе исключен из заявки ПСЖ на турне в Японию. Француза выставили на трансфер
В клубе считают, что Килиан договорился с "Реалом" о бесплатном трансфере
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
Килиан Мбаппе не поедет с "ПСЖ" в предсезонное турне по Японии. Руководство считает, что Килиан договорился с "Реалом" о бесплатном трансфере летом 2024-го.
Это считают в руководстве предательством. Клуб выставил Килиана на трансфер. Если Мбаппе не подпишет контракт до конца лета, то он будет отсранен от команды.
Отмечается, что некоторые клубы уже сделали предложения по Килиану.
Напомним, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи давал французу время до конца июля на то, чтобы определится со своим будущим. В команде не собиарются отпускать Килиана бесплатно.
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