Энрике: ПСЖ ждёт еще много изменений

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике высказался о победе над "Гавром" в товарищеском матче (2:0):

"Это была стандартная предсезонная игра, и я думаю, что есть достаточно много положительных моментов. Такие матчи позволяют игрокам совершенствоваться физически и тактически, привыкать к немного другим требованиям.

Думаю, будет неплохо давать игровое время разным футболистам, чтобы попытаться усилить команду. Нас ждёт ещё много изменений", — приводит слова Энрике официальный сайт "ПСЖ".