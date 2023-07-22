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Энрике: ПСЖ ждёт еще много изменений

Франция
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Тренер собирается совершенствовать свою команду

Энрике: ПСЖ ждёт еще много изменений

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике высказался о победе над "Гавром" в товарищеском матче (2:0):

"Это была стандартная предсезонная игра, и я думаю, что есть достаточно много положительных моментов. Такие матчи позволяют игрокам совершенствоваться физически и тактически, привыкать к немного другим требованиям.

Думаю, будет неплохо давать игровое время разным футболистам, чтобы попытаться усилить команду. Нас ждёт ещё много изменений", — приводит слова Энрике официальный сайт "ПСЖ".

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В статье: Луис Энрике Гавр Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Сайт "ПСЖ"

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