Аль-Хиляль готов уничтожить трансферный рекорд ради Мбаппе. ПСЖ выставил ультиматум Килиану

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Издание Foot Mercato информирует, что правительство Саудовской Аравии готово предложить французу огромный личный контракт, чтобы подписать Килиана в "Аль-Хиляль".

В свою очередь портал The Athletic отмечает, что "ПСЖ" получит от арабов предложение, которое "уничтожит мировой трансферный рекорд". Напомним, на данный момент самым дорогим трансфером в истории футбола является переход Неймара в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона.

Foot Mercato объясняет, что правительство Саудовской Аравии, которое через Фонд государственных инвестиций контролирует четыре крупнейших клуба страны, готово сделать 24-летнему игроку огромное предложение присоединиться к "Аль-Хилалю".

Чтобы убедить Мбаппе продолжить свою игровую карьеру на Ближнем Востоке, клуб из СА должен предложить форварду выплаты в размере 1 миллиарда евро (1,11 миллиарда долларов), которые он получил бы за 10 лет в "ПСЖ". По данным Defensa Central, это приведет к тому, что француз станет самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен.

Однако по данным Foot Mercato, "официальная" позиция Мбаппе заключается в том, что он хочет расторгнуть свое соглашение с "Пари Сен-Жермен" и уйти свободным агентом летом 2024-го года. Это позволит получить Килиану бонус лояльности от французского клуба (прим. - который испанский портал Marca оценил в 170 миллионов евро) и значительную плату за подписание от своего следующего клуба в преддверии сезона 2024-2025. Отмечается, что новым клубом Мбаппе в этом разрезе предполагается мадридский "Реал".

Килиан уже сообщил своим катарским работодателям, что планирует покинуть "ПСЖ" следующим летом. Это заставило президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи выставить игроку публичный ультиматум, в котором говорится, что если Мбаппе не подпишет новый контракт в ближайшие недели, то он будет продан в другой клуб.

Издание RMC Sport сумело получить полный текст письма "ПСЖ" к Килиану. Публикуем часть из приведенного материала.

"В первую очередь, необходимо помнить, что настроения, которые двигали наши переговоры весной 2022-го года, были всегда о том, чтобы и дальше видеть тебя в "Пари Сен-Жермен" - в семье, которая сделала невозможное для вашей карьеры на протяжении многих лет. В то же время позволяя нам, согласив это с тобой. *** "Пари Сен-Жермен" напоминает, что, учитывая свои инвестиции в футбольный мир, будущее Мбаппе может заключаться только в трансфере этим летом или в продлении контракта не позднее 30 июня 2024 года. Это было "четко установлено между нами". *** Нам необходимо немедленно встретиться, чтобы определить вместе лучшую опцию для сторон. А именно: продление сделки на сезон 2024/25 или трансфер в это трансферное окно. Это единственные опции, чтобы избежать долговременной парализованности клуба, вызванной вашими недавними действиями. Мы вместе согласовали дату 31-го июля 2023, чтобы вы могли выразить ваше желание и дать нам возможность определить последствия", - говорится в письме "ПСЖ" к футболисту.

Вчера, в пятницу, 22 июля "ПСЖ" выставил Мбаппе на трансфер и исключил из заявки команды на японское турне.