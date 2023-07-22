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ПСЖ еще не принял ни одного решения насчет состава команды на ЛЧ - Романо

Франция
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В Париже все очень неоднозначно

ПСЖ еще не принял ни одного решения насчет состава команды на ЛЧ - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал потенциальное отсутствие Килиана Мбаппе в заявке "Пари Сен-Жермен" на Лигу чемпионов.

"ПСЖ" еще не принял ни одного решения о составе команды на ЛЧ. И не примет это в ближайшее время.

Любой выбор состава будет соответствовать регламенту и не будет полагаться на какую-то другую составляющую, кроме спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас", – написал итальянский журналист.

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Напомним, "ПСЖ" не включил француза в заявку на клубное турне по Японии. Сегодня же появилась информация, что клуб Саудовской Аравии готов побить трансферный рекорд Неймара ради подписания Мбаппе.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Фабрицио Романо
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Источник:
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