ПСЖ еще не принял ни одного решения насчет состава команды на ЛЧ - Романо

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал потенциальное отсутствие Килиана Мбаппе в заявке "Пари Сен-Жермен" на Лигу чемпионов.

"ПСЖ" еще не принял ни одного решения о составе команды на ЛЧ. И не примет это в ближайшее время.

Любой выбор состава будет соответствовать регламенту и не будет полагаться на какую-то другую составляющую, кроме спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас", – написал итальянский журналист.