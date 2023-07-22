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ПСЖ еще не принял ни одного решения насчет состава команды на ЛЧ - Романо
В Париже все очень неоднозначно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал потенциальное отсутствие Килиана Мбаппе в заявке "Пари Сен-Жермен" на Лигу чемпионов.
"ПСЖ" еще не принял ни одного решения о составе команды на ЛЧ. И не примет это в ближайшее время.
Любой выбор состава будет соответствовать регламенту и не будет полагаться на какую-то другую составляющую, кроме спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас", – написал итальянский журналист.
Напомним, "ПСЖ" не включил француза в заявку на клубное турне по Японии. Сегодня же появилась информация, что клуб Саудовской Аравии готов
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