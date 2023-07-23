Еще один дорогостоящий трансфер. Страсбур Соболя подписал 20-летнего нападающего

Официальный сайт "Страсбура" объявил о трансфере форварда австрийского "Штурма" Эмануэля Эмега.

20-летний нападающий подписал с французским клубом контракт на пять лет.

"Страсбур" не сообщает о деталях перехода, однако ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что трансфер обошелся в 13 млн евро.

В прошлом сезоне в футболке "Штурма" Эмега отыграл 36 поединков, забил 10 голов и оформил 5 ассистов.

Напомним, ранее побил свой трансферный рекорд, заплатив за 20-летнего ивуарийца Абакара Силла 20 млн евро.