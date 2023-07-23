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Еще один дорогостоящий трансфер. Страсбур Соболя подписал 20-летнего нападающего
Довольно солидная сумма для клуба
ФК "Страсбур" / Автор невідомий
Официальный сайт "Страсбура" объявил о трансфере форварда австрийского "Штурма" Эмануэля Эмега.
20-летний нападающий подписал с французским клубом контракт на пять лет.
"Страсбур" не сообщает о деталях перехода, однако ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что трансфер обошелся в 13 млн евро.
В прошлом сезоне в футболке "Штурма" Эмега отыграл 36 поединков, забил 10 голов и оформил 5 ассистов.
Напомним, ранее побил свой трансферный рекорд, заплатив за 20-летнего ивуарийца Абакара Силла 20 млн евро.
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