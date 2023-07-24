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ПСЖ готов отпустить Мбаппе в годичную аренду
Парижане придерживаются специальной тактики вокруг Килиана Мбаппе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" готов отпустить Килиана Мбаппе в годичную аренду без продления контракта. Это позволит французам выручить средства за год аренды, а также удовлетворит желания самого нападающего.
При этом в Париже продолжают сливать всю информацию в СМИ. Таким образом "ПСЖ" хочет оказать давление на "Реал", стобы клуб поторопился с предложением и не получил игрока бесплатно.
Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов подписать Мбаппе на год за 300 миллионов евро и заплатить самому Килиану 700 миллионов. При этом, в клубе не будут против, если француз уйдет в "Реал" бесплатно через год.
???? PSG are open to the idea of loaning Kylian Mbappé out this summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 24, 2023
This would allow Mbappé to join Real Madrid for free in 12 months time and generate a loan fee for PSG.
(Source: @sistoney67) pic.twitter.com/3r42Tqjbub
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