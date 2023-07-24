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ПСЖ готов отпустить Мбаппе в годичную аренду

Франция
(1 голосов)

Парижане придерживаются специальной тактики вокруг Килиана Мбаппе

ПСЖ готов отпустить Мбаппе в годичную аренду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" готов отпустить Килиана Мбаппе в годичную аренду без продления контракта. Это позволит французам выручить средства за год аренды, а также удовлетворит желания самого нападающего.

При этом в Париже продолжают сливать всю информацию в СМИ. Таким образом "ПСЖ" хочет оказать давление на "Реал", стобы клуб поторопился с предложением и не получил игрока бесплатно.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов подписать Мбаппе на год за 300 миллионов евро и заплатить самому Килиану 700 миллионов. При этом, в клубе не будут против, если француз уйдет в "Реал" бесплатно через год.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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