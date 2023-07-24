ПСЖ готов отпустить Мбаппе в годичную аренду

"ПСЖ" готов отпустить Килиана Мбаппе в годичную аренду без продления контракта. Это позволит французам выручить средства за год аренды, а также удовлетворит желания самого нападающего.

При этом в Париже продолжают сливать всю информацию в СМИ. Таким образом "ПСЖ" хочет оказать давление на "Реал", стобы клуб поторопился с предложением и не получил игрока бесплатно.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов подписать Мбаппе на год за 300 миллионов евро и заплатить самому Килиану 700 миллионов. При этом, в клубе не будут против, если француз уйдет в "Реал" бесплатно через год.