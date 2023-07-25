Мэр Парижа прокомментировала ситуацию вокруг Мбаппе: Я ничего не понимаю в этом. Нужно удержать лучшего игрока мира

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала трансферную эпопею, разворачивающуюся вокруг Килиана Мбаппе. Она считает, что клубу любой ценой необходимо удержать француза в команде.

"Я не понимаю эти игры от "ПСЖ". Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.

Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял "ПСЖ", – сказала Анн Идальго.