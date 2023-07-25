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Мэр Парижа прокомментировала ситуацию вокруг Мбаппе: Я ничего не понимаю в этом. Нужно удержать лучшего игрока мира

Франция
(1 голосов)

Она не понимает, во что играет Париж

Мэр Парижа прокомментировала ситуацию вокруг Мбаппе: Я ничего не понимаю в этом. Нужно удержать лучшего игрока мира

Фото: twitter.com/RMCsport

Новина українською

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала трансферную эпопею, разворачивающуюся вокруг Килиана Мбаппе. Она считает, что клубу любой ценой необходимо удержать француза в команде.

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"Я не понимаю эти игры от "ПСЖ". Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.

Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял "ПСЖ", – сказала Анн Идальго.

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Напомним, что "ПСЖ" выставил Килиана на трансфер и сливает информацию в СМИ вокруг игрока, чтобы повлиять на действия "Реала". Саудовский "Аль-Хиляль" готов отдать за нападающего 300 миллионов евро и предлагает ему 700 миллионов евро за один год с учетом всех бонусов и спонсорских контрактов.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
25.07.2023 в 19:28
Дамочка вам лучше не лезть если ничего не понимаете
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