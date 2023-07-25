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Мэр Парижа прокомментировала ситуацию вокруг Мбаппе: Я ничего не понимаю в этом. Нужно удержать лучшего игрока мира
Она не понимает, во что играет Париж
Фото: twitter.com/RMCsport
Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала трансферную эпопею, разворачивающуюся вокруг Килиана Мбаппе. Она считает, что клубу любой ценой необходимо удержать француза в команде.
"Я не понимаю эти игры от "ПСЖ". Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.
Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял "ПСЖ", – сказала Анн Идальго.
Напомним, что "ПСЖ" выставил Килиана на трансфер и сливает информацию в СМИ вокруг игрока, чтобы повлиять на действия "Реала". Саудовский "Аль-Хиляль" готов отдать за нападающего 300 миллионов евро и предлагает ему 700 миллионов евро за один год с учетом всех бонусов и спонсорских контрактов.
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