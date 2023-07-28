В окружении Неймара надеятся, что он снова станет лучшим в мире

Окружение Неймара надеется, что бразилец снова "станет лучшим в мире футболистом". Нападающий вернулся к тренировкам с "ПСЖ" после полугодичного восстановления после травмы лодыжки.

Неймар получил травму зимой и проходил долгое и сложное восстановления после операции на лодыжке. Теперь нападающий поехал в предсезонное турне с "ПСЖ". В клубе надеятся, что с Луисом Энрике, при котором он хорошо играл в "Барселоне", нападающий снова засверкает.

При этом бразилец знает, что "ПСЖ" искал возможности продать его, но сам хочет остаться в команде.

В прошлом сезоне неймар провел за "парижан" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.