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В окружении Неймара надеятся, что он снова станет лучшим в мире

Франция
(1 голосов)

Амбициозно

В окружении Неймара надеятся, что он снова станет лучшим в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Окружение Неймара надеется, что бразилец снова "станет лучшим в мире футболистом". Нападающий вернулся к тренировкам с "ПСЖ" после полугодичного восстановления после травмы лодыжки.

Неймар получил травму зимой и проходил долгое и сложное восстановления после операции на лодыжке. Теперь нападающий поехал в предсезонное турне с "ПСЖ". В клубе надеятся, что с Луисом Энрике, при котором он хорошо играл в "Барселоне", нападающий снова засверкает.

При этом бразилец знает, что "ПСЖ" искал возможности продать его, но сам хочет остаться в команде.

В прошлом сезоне неймар провел за "парижан" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
28.07.2023 в 21:27
Це щоби поржать? Неймар буде сперечатися хіба що з Погба за звання найкращого з просравших свої таланти. Мілевський третім з ними може бути ))
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+3
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Spokoyno (Київ)
28.07.2023 в 22:29
НІТ! Вони до чемпіонату Румунії не скотяться Так без "грошовитих лантухів" футбол вищого гатунку наразі не можливий Але в цих випадках шалені бабки зіграли не за футбол, а проти
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