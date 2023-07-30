Ливерпуль ведет переговоры с ПСЖ о переходе Мбаппе

Английский "Ливерпуль" ведет переговоры с французским "Пари Сен-Жерменом" о возможном переходе нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Mirror.

“Мерсисайдцы” хотят оформить годовую аренду нападающего, за которую английский клуб готов заплатить. “Ливерпуль” вдохновило то, что Мбаппе уважает “мерсисайдцев”, а мать Килиана является фанаткой этой команды.

У Мбаппе раньше тоже был вариант присоединиться к "Ливерпулю". Перед его трансфером из "Монако" в ПСЖ футболист и его представители обсуждали возможный переход на "Энфилд".

Пока ПСЖ ищет варианты для продажи футболиста. Недавно французский клуб принял предложение “Аль-Хиляля” из Саудовской Аравии на сумму 259 миллионов фунтов стерлингов, однако Мбаппе отказался от переговоров.

Контракт нападающего истекает летом 2024-го года. Килиан отказался его продолжать. ПСЖ опасается, что Мбаппе уже договорился с “Реалом” о переходе на правах свободного агента.