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Ливерпуль ведет переговоры с ПСЖ о переходе Мбаппе
Мерсисайдцы хотят оформить аренду 24-летнего игрока
Твіттер ПСЖ/Автор невідомий
Английский "Ливерпуль" ведет переговоры с французским "Пари Сен-Жерменом" о возможном переходе нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Mirror.
“Мерсисайдцы” хотят оформить годовую аренду нападающего, за которую английский клуб готов заплатить. “Ливерпуль” вдохновило то, что Мбаппе уважает “мерсисайдцев”, а мать Килиана является фанаткой этой команды.
У Мбаппе раньше тоже был вариант присоединиться к "Ливерпулю". Перед его трансфером из "Монако" в ПСЖ футболист и его представители обсуждали возможный переход на "Энфилд".
Пока ПСЖ ищет варианты для продажи футболиста. Недавно французский клуб принял предложение “Аль-Хиляля” из Саудовской Аравии на сумму 259 миллионов фунтов стерлингов, однако Мбаппе отказался от переговоров.
Контракт нападающего истекает летом 2024-го года. Килиан отказался его продолжать. ПСЖ опасается, что Мбаппе уже договорился с “Реалом” о переходе на правах свободного агента.
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