ПСЖ подписало бывшего вратаря Барселоны

Сегодня "ПСЖ" официально объявило о подписании бывшего голкипера "Барселоны" Арнау Тенаса. 22-летний вратарь присоединился к французскому клубу свободным агентом. Контракт рассчитан на 3 года.

Тенас был основным на юношеском Евро-2019 года. Тогда Испания одержала победу на турнире. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

После присоединения к команде испанец дал интервью:

"Я рад присоединиться к этому великому клубу и стать частью вратарской семьи "Пари Сен-Жермен". Не один хороший голкипер оставил свой след в истории "ПСЖ". Конечно, я также думаю о Серхио Рико."