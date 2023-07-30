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ПСЖ подписало бывшего вратаря Барселоны

Франция
(1 голосов)

Тенас - замена Рико?

ПСЖ подписало бывшего вратаря Барселоны

Фото: psg.fr

Новина українською

Сегодня "ПСЖ" официально объявило о подписании бывшего голкипера "Барселоны" Арнау Тенаса. 22-летний вратарь присоединился к французскому клубу свободным агентом. Контракт рассчитан на 3 года.

Тенас был основным на юношеском Евро-2019 года. Тогда Испания одержала победу на турнире. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

После присоединения к команде испанец дал интервью:

"Я рад присоединиться к этому великому клубу и стать частью вратарской семьи "Пари Сен-Жермен". Не один хороший голкипер оставил свой след в истории "ПСЖ". Конечно, я также думаю о Серхио Рико."

Напомним, что вратарь парижан получил серьезные травмы головы и шеи после того, как его затоптала лошадь.

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В статье: Барселона Серхио Рико Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
psg.fr

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