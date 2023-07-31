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Мбаппе получит 60 миллионов евро бонуса от ПСЖ, несмотря на то, уйдет ли этим летом
"Бонус за лояльность"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" должен выплатить Килиану Мбаппе 60 миллионов евро, сообщает журналист Педро Мората. Это бонус за лояльность, прописанный в контракте француза с клубом.
Единственным условием для выплаты суммы было то, что Килиан должен оставаться в "ПСЖ" 31-го августа 2023-го. Соответственно, сегодня это условие было выполнено.
Теперь "ПСЖ" должен выплатить эту сумму несколькими траншами в течение следующего сезона.
Напомним, что Килиан отказывается уходить в "Аль-Хиляль", где может получить до 700 миллионов евро за следующий сезон. Француз хочет перейти в "Реал" либо этим летом, либо через год бесплатно.
INFO Oficial que he confirmado con el @PSG_inside @KMbappe cobrará la prima de fidelidad de 60 Millones € (no 80) juegue o NO juegue la próxima temporada en PSG.— ???????????????????? ???????????????????????? ®️ (@pedro_morata) July 31, 2023
El derecho al Bonus lo adquiría Mbappe si estaba en plantilla PSG a 31 de Julio 2023.
Increíble pero cierto???????? pic.twitter.com/VjYNsuBLwZ
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