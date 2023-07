Мбаппе получит 60 миллионов евро бонуса от ПСЖ, несмотря на то, уйдет ли этим летом

"ПСЖ" должен выплатить Килиану Мбаппе 60 миллионов евро, сообщает журналист Педро Мората. Это бонус за лояльность, прописанный в контракте француза с клубом.

Единственным условием для выплаты суммы было то, что Килиан должен оставаться в "ПСЖ" 31-го августа 2023-го. Соответственно, сегодня это условие было выполнено.

Теперь "ПСЖ" должен выплатить эту сумму несколькими траншами в течение следующего сезона.

Напомним, что Килиан отказывается уходить в "Аль-Хиляль", где может получить до 700 миллионов евро за следующий сезон. Француз хочет перейти в "Реал" либо этим летом, либо через год бесплатно.

