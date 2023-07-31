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Мбаппе получит 60 миллионов евро бонуса от ПСЖ, несмотря на то, уйдет ли этим летом

Франция
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"Бонус за лояльность"

Мбаппе получит 60 миллионов евро бонуса от ПСЖ, несмотря на то, уйдет ли этим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" должен выплатить Килиану Мбаппе 60 миллионов евро, сообщает журналист Педро Мората. Это бонус за лояльность, прописанный в контракте француза с клубом.

Единственным условием для выплаты суммы было то, что Килиан должен оставаться в "ПСЖ" 31-го августа 2023-го. Соответственно, сегодня это условие было выполнено.

Теперь "ПСЖ" должен выплатить эту сумму несколькими траншами в течение следующего сезона.

Напомним, что Килиан отказывается уходить в "Аль-Хиляль", где может получить до 700 миллионов евро за следующий сезон. Француз хочет перейти в "Реал" либо этим летом, либо через год бесплатно.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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