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Катарцы решили: Мбаппе не будет играть, если не подпишет новый контракт
Строго
Фото: twitter.com/PSG_inside
Руководство "ПСЖ" решило, что Килиан Мбаппе не будет играть в следующем сезоне, если не подпишет новый контракт до конца лета. Напряженность в отношениях может снять только уход француза или продление контракта.
Мбаппе хочет остаться в Париже ещё на сезон и уйти бесплатно летом 2024-го в "Реал". Он отказался продлевать соглашение автоматически до лета 2025-го.
При этом Килиан выставлен на трансфер и не поехал в предсезонное турне по Японии.
Сообщалось, что он отклонил предложение "Аль-Хиляля" на 700 миллионов евро за год.
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