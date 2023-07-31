Катарцы решили: Мбаппе не будет играть, если не подпишет новый контракт

Руководство "ПСЖ" решило, что Килиан Мбаппе не будет играть в следующем сезоне, если не подпишет новый контракт до конца лета. Напряженность в отношениях может снять только уход француза или продление контракта.

Мбаппе хочет остаться в Париже ещё на сезон и уйти бесплатно летом 2024-го в "Реал". Он отказался продлевать соглашение автоматически до лета 2025-го.

При этом Килиан выставлен на трансфер и не поехал в предсезонное турне по Японии.

Сообщалось, что он отклонил предложение "Аль-Хиляля" на 700 миллионов евро за год.