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ПСЖ - Интер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
фото - Getty Images
Сегодня, 1 августа, в столице Японии Токио пройдет товарищеский поединок между действующим чемпионом Франции ПСЖ и финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов "Интером".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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