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ПСЖ - Интер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Франция
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ПСЖ - Интер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 августа, в столице Японии Токио пройдет товарищеский поединок между действующим чемпионом Франции ПСЖ и финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов "Интером".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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