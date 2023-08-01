  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе убрали с обложки на сайте ПСЖ – Фото
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе убрали с обложки на сайте ПСЖ – Фото

Франция
(1 голосов)

Жесткая позиция руководства

Мбаппе убрали с обложки на сайте ПСЖ – Фото

Фото: скриншнот

Новина українською

"ПСЖ" убрал фото Килиана Мбаппе с официального сайта. Раньше его фото было на обложке главной страницы.

Теперь при запуске страницы основного состава видно постер с изображениями игроков команды: Неймара, Марко Верратти, Маркиньоса, Люки Эрнандеса и Ли Кан Ина. Мбаппе с этого постера пропал.

Раньше "ПСЖ" не взял француза в предсезонное турне в Японию и выствил игрока на трансфер. В клубе уверены, что нападающий договорился с "Реалом" о бесплатном трансфере через год.

Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. В клубе хотят чтобы игрок либо продлил контракт, либо ушел. Если он не сделает ни того, ни того, его отправят в запас на следующий сезон.

Мбаппе убрали с обложки на сайте ПСЖ – Фото - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Марсель подписал нападающего Шеффилда. Он может посадить Малиновского на лавку
yellow-arrow
ПСЖ успел активировать отступные Дембеле. У клуба есть 5 дней, чтобы завершить трансфер с Барсой
yellow-arrow
Интер одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче в Японии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
psg.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде