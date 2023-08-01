Мбаппе убрали с обложки на сайте ПСЖ – Фото

"ПСЖ" убрал фото Килиана Мбаппе с официального сайта. Раньше его фото было на обложке главной страницы.

Теперь при запуске страницы основного состава видно постер с изображениями игроков команды: Неймара, Марко Верратти, Маркиньоса, Люки Эрнандеса и Ли Кан Ина. Мбаппе с этого постера пропал.

Раньше "ПСЖ" не взял француза в предсезонное турне в Японию и выствил игрока на трансфер. В клубе уверены, что нападающий договорился с "Реалом" о бесплатном трансфере через год.

Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. В клубе хотят чтобы игрок либо продлил контракт, либо ушел. Если он не сделает ни того, ни того, его отправят в запас на следующий сезон.