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Неймар вернулся на поле, сразу оформил дубль и отдал результативный пас
ПСЖ разгромил четвертую команду Южной Кореи
Бразилец Неймар не играл с середины февраля, когда получил травму в матче против "Лилля". Наконец, пока самый дорогой игрок мира восстановился и принял участие в игре – он вышел в основе ПСЖ на товарищеский поединок против корейского "Чонбука".
И именно Неймар стал самым ярким игроком на поле. Перед перерывом он за счет индивидуальной техники забил первый гол.
August 3, 2023
На 80-й минуте реализовал выход один на один с голкипером.
А на 88-й Неймар красиво сбросил пятой мяч под удар Асенсио – 3:0 в итоге.
Marco Asensio first GOAL for PSG— PSG Report (@PSG_Report) August 3, 2023
Neymar’s back heel assist
pic.twitter.com/VxICxPHPOD
Состав ПСЖ: Доннарумма (Навас 46) – Бернат (Маркиньос 62), Данилу, Курзава (Лемина 77), Сериф (Хакими 69) – Ндур (Руис 62), Итан Мбаппе (Угарте 62), Верратти (Соллер 62) 62), Экитике (Ли Кан Ин 69), Неймар
Напомним, что два дня назад ПСЖ уступил "Интеру" 1:2.
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