Неймар вернулся на поле, сразу оформил дубль и отдал результативный пас

Бразилец Неймар не играл с середины февраля, когда получил травму в матче против "Лилля". Наконец, пока самый дорогой игрок мира восстановился и принял участие в игре – он вышел в основе ПСЖ на товарищеский поединок против корейского "Чонбука".

И именно Неймар стал самым ярким игроком на поле. Перед перерывом он за счет индивидуальной техники забил первый гол.

На 80-й минуте реализовал выход один на один с голкипером.

А на 88-й Неймар красиво сбросил пятой мяч под удар Асенсио – 3:0 в итоге.

Marco Asensio first GOAL for PSG



Neymar’s back heel assist



pic.twitter.com/VxICxPHPOD — PSG Report (@PSG_Report) August 3, 2023

Состав ПСЖ: Доннарумма (Навас 46) – Бернат (Маркиньос 62), Данилу, Курзава (Лемина 77), Сериф (Хакими 69) – Ндур (Руис 62), Итан Мбаппе (Угарте 62), Верратти (Соллер 62) 62), Экитике (Ли Кан Ин 69), Неймар

Напомним, что два дня назад ПСЖ уступил "Интеру" 1:2.