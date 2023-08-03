Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор ПСЖ Кампуш может уйти из клуба. Причина тому – трансферы и ситуация с Мбаппе
На замену рассматривают Мальдини
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" может расстаться со спортивным директором Луишем Кампушем, сообщает Le Parisien. Руководство недовольно трансферами, отношения с ним ухудшились.
Также ситуация с отстранением Мбаппе повлияла на отношения со спортивным директором. Считается, что Луиш находится в сфере приближенных к Килиану и это не нравится руководству.
Заменой Кампуша может стать Паоло Мальдини, который был уволен с позиции технического директора в "Милане".
Кампуш пришел в "ПСЖ" прошлым летом вместе с Кристофом Галтье, сменив на должности Леонардо.
Популярное сейчас
- Лига конференций. Позор Базеля в Казахстане, Маркович помог андоррцам, вылет еще пяти украинцев
- Форвард Шахтера может перейти в Александрию
- "Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО