Спортивный директор ПСЖ Кампуш может уйти из клуба. Причина тому – трансферы и ситуация с Мбаппе

"ПСЖ" может расстаться со спортивным директором Луишем Кампушем, сообщает Le Parisien. Руководство недовольно трансферами, отношения с ним ухудшились.

Также ситуация с отстранением Мбаппе повлияла на отношения со спортивным директором. Считается, что Луиш находится в сфере приближенных к Килиану и это не нравится руководству.

Заменой Кампуша может стать Паоло Мальдини, который был уволен с позиции технического директора в "Милане".

Кампуш пришел в "ПСЖ" прошлым летом вместе с Кристофом Галтье, сменив на должности Леонардо.