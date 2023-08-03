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Спортивный директор ПСЖ Кампуш может уйти из клуба. Причина тому – трансферы и ситуация с Мбаппе

Франция
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На замену рассматривают Мальдини

Спортивный директор ПСЖ Кампуш может уйти из клуба. Причина тому – трансферы и ситуация с Мбаппе

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" может расстаться со спортивным директором Луишем Кампушем, сообщает Le Parisien. Руководство недовольно трансферами, отношения с ним ухудшились.

Также ситуация с отстранением Мбаппе повлияла на отношения со спортивным директором. Считается, что Луиш находится в сфере приближенных к Килиану и это не нравится руководству.

Заменой Кампуша может стать Паоло Мальдини, который был уволен с позиции технического директора в "Милане".

Кампуш пришел в "ПСЖ" прошлым летом вместе с Кристофом Галтье, сменив на должности Леонардо.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Луиш Кампуш
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Источник:
leparisien.fr

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