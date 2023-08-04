Энрике думает об уходе из ПСЖ после скандала с Мбаппе. Клуб и тренер уже отреагировали

Луис Энрике задумывается о том, чтобы покинуть "ПСЖ" после конфликта клуба с Килианом Мбаппе, а также в связи с новостями о возможной отставке спортивного директора Луиса Кампуша. В клубе опровергают все слухи.

Повлиять на решение главного тренера "парижан" может также возможный уход его помощника Рафеля Поля по личным причинам.

Тем не менее, представители "ПСЖ" уже заявили, что все слухи об уходе Кампуша и Энрике "нелепы и неуместны". Также сторона Энрике, по заявлениям Фабрицио Романо, отвергает информацию о возможности расставания с "парижским" клубом.

В любом случае, достоверно неизвестно, что происходит внутри "ПСЖ". Если отставка Энрике и маловероятна, то информация о конфликтах между Кампушем и руководстве появляется более полугода. Окончательный уход или отстранение Килиана Мбаппе от состава прольет свет на остальные метаморфозы в клубе.