Неймар хочет покинуть Пари Сен-Жермен

Неймар определился: он хочет покинуть "ПСЖ". Бразилец остается под впечатлением после выступлений ультрас клуба у его дома минувшей весной.

Футболист считает, что "ПСЖ" недостаточно защищает своих футболистов публично. Вернувшись из предсезонного турне в Японии, футболист вместе с семьей и агентом Пини Захави принял решение, что хочет уйти.

Вопрос только в том, куда? Бразилец грезит возвращением в "Барселону", но недавно стало известно, что Хави отказался от перехода бразильца, так как он не подходил системе клуба. И хоть клуб и покинул Усман Дембеле, что означает, что место на фланге атаки освободилось, "сине-гранатовые" все ещё переживают финансовые трудности.

Так, "Барса" с трудом может себе позволить зарегистрировать новичков даже на фоне ухода Дембеле. У клуба может сорваться сделка с немецким инвестиционным фондом на 60+ миллионов евро, что ставит руководство "сине-гранатовых" в трудное положоние. Возвращение Неймара в клуб, где он стал одним из лучших в мире, не представляется возможным.

Остается "Челси", который внимательно следил за ситуацией вокруг игрока. Клуб обладает хорошими финансами, хоть и финансовый фэйр-плей заставил их расстаться со значительным количеством футболистов этим летом.