Карлос Алькарас: Каждый болельщик Реала хочет видеть Мбаппе в Мадриде

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможном переходе французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Каждый болельщик "Реала" хочет видеть Мбаппе в Мадриде. Он один из лучших игроков в мире, все хотят видеть его в своей команде. Я вижу все эти мемы, связанные с Мбаппе в Мадриде, и они меня смешат. Но, надеюсь, мы прочитаем какие-нибудь новости о том, что Мбаппе переходит в "Реал", потому что мне бы этого хотелось", — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

20-летний Алькарас в данный момент находится в Монреале (Канада), где на турнире серии "Мастерс" вернётся в тур после невероятной победы на Уимблдоне-2023.