Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас: Каждый болельщик Реала хочет видеть Мбаппе в Мадриде
Пока игрок остается в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможном переходе французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
"Каждый болельщик "Реала" хочет видеть Мбаппе в Мадриде. Он один из лучших игроков в мире, все хотят видеть его в своей команде. Я вижу все эти мемы, связанные с Мбаппе в Мадриде, и они меня смешат. Но, надеюсь, мы прочитаем какие-нибудь новости о том, что Мбаппе переходит в "Реал", потому что мне бы этого хотелось", — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.
20-летний Алькарас в данный момент находится в Монреале (Канада), где на турнире серии "Мастерс" вернётся в тур после невероятной победы на Уимблдоне-2023.
Популярное сейчас
- Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина
- Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити
- Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Энрике думает об уходе из ПСЖ после скандала с Мбаппе. Клуб и тренер уже отреагировали
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО