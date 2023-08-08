  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ готов рассмотреть предложения по Неймару. Известно, сколько хотят заработать парижане
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по Неймару. Известно, сколько хотят заработать парижане

Франция
(1 голосов)

В Париже будут строить новую команду

ПСЖ готов рассмотреть предложения по Неймару. Известно, сколько хотят заработать парижане

Фото: twitter.com/PSG_English

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Неймар до сих пор удерживает статус самого дорогого игрока мира. В 2017 году ПСЖ заплатил за него 222 миллиона евро. Однако раскрыться в полной мере ему помешали постоянные травмы. И хотя Неймар мог остаться единственной мировой звездой Парижа, учитывая прощание с Месси и ситуацию с Мбаппе, но он и сам хочет перемен.

Как сообщает Sky Sports, "Пари Сен-Жермен" сам не прочь продать игрока и в ближайшее время ожидает предложений из Саудовской Аравии, США и европейских клубов. В зависимости от того, кто будет претендовать на Нея, ПСЖ будет устанавливать соответствующий ценник, но известно, что сумма будет колебаться от 60 до 90 миллионов евро.

Указывается, что в Париже решили строить совершенно новую – молодую и голодную к победам – команду.

Стоит отметить, что накануне ПСЖ объявил об аренде форварда "Бенфики" Гонсалу Рамуша за 20 миллионов евро. В следующем сезоне парижане выкупят его за 65 миллионов. Ранее клуб купил за 60 миллионов уругвайского опорника Угарте, защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса (45 млн), форварда "Реймса" Экитике (28 млн), хавбека "Мальорки" Ли Кан Инна (22 млн).

По теме
yellow-arrow
Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
yellow-arrow
Первый англичанин в истории клуба: Мэйтленд-Найлз переходит в Лион
yellow-arrow
Официально: ПСЖ подписал Гонсалу Рамуша из Бенфики
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде