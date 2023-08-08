ПСЖ готов рассмотреть предложения по Неймару. Известно, сколько хотят заработать парижане

Бразилец Неймар до сих пор удерживает статус самого дорогого игрока мира. В 2017 году ПСЖ заплатил за него 222 миллиона евро. Однако раскрыться в полной мере ему помешали постоянные травмы. И хотя Неймар мог остаться единственной мировой звездой Парижа, учитывая прощание с Месси и ситуацию с Мбаппе, но он и сам хочет перемен.

Как сообщает Sky Sports, "Пари Сен-Жермен" сам не прочь продать игрока и в ближайшее время ожидает предложений из Саудовской Аравии, США и европейских клубов. В зависимости от того, кто будет претендовать на Нея, ПСЖ будет устанавливать соответствующий ценник, но известно, что сумма будет колебаться от 60 до 90 миллионов евро.

Указывается, что в Париже решили строить совершенно новую – молодую и голодную к победам – команду.

Стоит отметить, что накануне ПСЖ объявил об аренде форварда "Бенфики" Гонсалу Рамуша за 20 миллионов евро. В следующем сезоне парижане выкупят его за 65 миллионов. Ранее клуб купил за 60 миллионов уругвайского опорника Угарте, защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса (45 млн), форварда "Реймса" Экитике (28 млн), хавбека "Мальорки" Ли Кан Инна (22 млн).