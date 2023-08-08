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Футболки с фамилией Мбаппе пропали из магазинов ПСЖ
Его больше нет и на стадионе
Фото: Getty Images
"ПСЖ" убрал футболки с фамилией Килиана Мбаппе из своих магазинов, сообщает El Golazo de Gol. Изображения француза также больше нет на стадионе парижской команды Парк де Пренс.
"ПСЖ" придерживается ультиматума Килиану: либо он продлевает контракт, либо уходит этим летом. Француз отклонил предложения из Саудовской Аравии и, похоже, хочет присоединится к "Реалу" бесплатно следующим летом.
"ПСЖ" заплатил в начале августа французу 60 миллионов евро "бонуса за лояльность". Единственным условием для получения огромной суммы, было находится в составе на 31-ое июля 2023-го.
❌No hay camisetas de Mbappé en la tienda del PSG— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) August 8, 2023
????También han quitado su imagen del Parque de los Príncipes
????#Golazo pic.twitter.com/bvpIHfGfUY
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