Футболки с фамилией Мбаппе пропали из магазинов ПСЖ

"ПСЖ" убрал футболки с фамилией Килиана Мбаппе из своих магазинов, сообщает El Golazo de Gol. Изображения француза также больше нет на стадионе парижской команды Парк де Пренс.

"ПСЖ" придерживается ультиматума Килиану: либо он продлевает контракт, либо уходит этим летом. Француз отклонил предложения из Саудовской Аравии и, похоже, хочет присоединится к "Реалу" бесплатно следующим летом.

"ПСЖ" заплатил в начале августа французу 60 миллионов евро "бонуса за лояльность". Единственным условием для получения огромной суммы, было находится в составе на 31-ое июля 2023-го.