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ПСЖ установил сумму продажи для Неймара, она больше, чем предполагалось. Им интересуются три клуба

Франция
(1 голосов)

Претендентам придется выложить 150 миллионов евро

ПСЖ установил сумму продажи для Неймара, она больше, чем предполагалось. Им интересуются три клуба

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" не продаст Неймара дешевле 150 миллионов евро. Клуб сообщил об этом бразильцу ещё в июне.

Сообщается, что нападающий решил уйти именно в июне, после того как ультрас првоели агрессивную демонстрацию у его дома. Неймар и его окружение считают, что "ПСЖ" недостаточно защищает своих футболистов.

Также в клубе рассматривают аренду с обязательством выкупа за те же 150 миллионов евро. Игроком интересуются "Барселона", "Челси" и "Аль-Хиляль". При этом сам футболист буквально грезит возвращением в "блауграну", но клуб не может позволить себе трансфер бразильца.

Отмечается, что в клубе удивлены желанием Неймара покинуть клуб, так как с Луисом Энрике он стал чувствовать себя гораздо легче.

В прошлом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
09.08.2023 в 16:57
Навіщо він потрібен Барселоні? Навіть за 30 млн ніякий інвестмент, тим паче за 150. Ба він стільки і близько не коштує, максимум 90-100 і те, тільки для арабів , тому , що вони люблять переплачувати за всіх цих розкручених зірок.
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