ПСЖ установил сумму продажи для Неймара, она больше, чем предполагалось. Им интересуются три клуба

"ПСЖ" не продаст Неймара дешевле 150 миллионов евро. Клуб сообщил об этом бразильцу ещё в июне.

Сообщается, что нападающий решил уйти именно в июне, после того как ультрас првоели агрессивную демонстрацию у его дома. Неймар и его окружение считают, что "ПСЖ" недостаточно защищает своих футболистов.

Также в клубе рассматривают аренду с обязательством выкупа за те же 150 миллионов евро. Игроком интересуются "Барселона", "Челси" и "Аль-Хиляль". При этом сам футболист буквально грезит возвращением в "блауграну", но клуб не может позволить себе трансфер бразильца.

Отмечается, что в клубе удивлены желанием Неймара покинуть клуб, так как с Луисом Энрике он стал чувствовать себя гораздо легче.

В прошлом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.