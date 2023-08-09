Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ установил сумму продажи для Неймара, она больше, чем предполагалось. Им интересуются три клуба
Претендентам придется выложить 150 миллионов евро
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" не продаст Неймара дешевле 150 миллионов евро. Клуб сообщил об этом бразильцу ещё в июне.
Сообщается, что нападающий решил уйти именно в июне, после того как ультрас првоели агрессивную демонстрацию у его дома. Неймар и его окружение считают, что "ПСЖ" недостаточно защищает своих футболистов.
Также в клубе рассматривают аренду с обязательством выкупа за те же 150 миллионов евро. Игроком интересуются "Барселона", "Челси" и "Аль-Хиляль". При этом сам футболист буквально грезит возвращением в "блауграну", но клуб не может позволить себе трансфер бразильца.
Отмечается, что в клубе удивлены желанием Неймара покинуть клуб, так как с Луисом Энрике он стал чувствовать себя гораздо легче.
В прошлом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия
- "Бенфика подписала фантастического игрока". Каштру дал характеристику Трубину
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО