  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе может пропустить все матчи в августе в качестве наказания. Он точно не сыграет в первом туре
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе может пропустить все матчи в августе в качестве наказания. Он точно не сыграет в первом туре

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Француз ещё не тренировался с командой в этом сезоне

Мбаппе может пропустить все матчи в августе в качестве наказания. Он точно не сыграет в первом туре

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" в качестве наказания может отстранить Килиана Мбаппе от игр в августе, сообщает ESPN. Французский нападающий точно не сыграет с "Лорьяном" на Парк де Пренс в первом туре Лиги 1.

Сообщается, что "парижане" таким образом хотят наказать игрока за непродление контракта. Несмотря на угрозу отстранения от игр на целый сезон, Килиан так и не изменил своего решения: он не хочет продлевать контрак и хочет остаться в клубе до следующего лета.

Отметим, что контракт Мбаппе истекает через год и его сможет бесплатно подписать "Реал". Мадридский клуб уже 10 лет следит за французом и два последних лета предпринимал попытки купить игрока.

Читайте также Футболки с фамилией Мбаппе пропали из магазинов ПСЖ

Единственным клубом, который пытался купить Мбаппе был "Аль-Хиляль", но француз отказал.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ сообщил Неймару и Вератти, что не рассчитывает на них в следующем сезоне
yellow-arrow
ПСЖ установил сумму продажи для Неймара, она больше, чем предполагалось. Им интересуются три клуба
yellow-arrow
Спортдиректор Барселоны: Дембеле переходит в ПСЖ, осталось подписать все документы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде