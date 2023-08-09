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Мбаппе может пропустить все матчи в августе в качестве наказания. Он точно не сыграет в первом туре
Француз ещё не тренировался с командой в этом сезоне
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" в качестве наказания может отстранить Килиана Мбаппе от игр в августе, сообщает ESPN. Французский нападающий точно не сыграет с "Лорьяном" на Парк де Пренс в первом туре Лиги 1.
Сообщается, что "парижане" таким образом хотят наказать игрока за непродление контракта. Несмотря на угрозу отстранения от игр на целый сезон, Килиан так и не изменил своего решения: он не хочет продлевать контрак и хочет остаться в клубе до следующего лета.
Отметим, что контракт Мбаппе истекает через год и его сможет бесплатно подписать "Реал". Мадридский клуб уже 10 лет следит за французом и два последних лета предпринимал попытки купить игрока.
Единственным клубом, который пытался купить Мбаппе был "Аль-Хиляль", но француз отказал.
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