ПСЖ придется уволить сотрудников и расстаться с игроками, если Мбаппе уйдет бесплатно

"ПСЖ" довел до сведения Килиана Мбаппе, какие убытки клуб понесет в случае ухода француза бесплатно летом 2024-го. Столичный клуб отправил французу, который до сих пор не тренируется с первой командой, письмо.

В нем, помимо прочего, говориться, что это поставило бы под сомнение всё, что до этого было построено в клубе.

Руководство "ПСЖ" сделало это после того, как 4-го августа истек дедлайн по активации пункта о продлении контракта до лета 2025-го. Клуб напомнил, что Мбаппе имел эксклюзивные условия в стане "парижан", заработав 158 миллионов евро за прошлый сезон.

Также в "ПСЖ" обозначили последствия бесплатного ухода Мбаппе следующим летом:

продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей);

пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду;

уволить многих сотрудников.

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Напомним, что Килиан Мбаппе хочет бесплатно уйти в "Реал" летом 2024-го. Он не собирается покидать клуб этим летом, даже если его отстранят от игр в следующем сезоне. Сейчас Килиан уже точно пропустит первый тур Лиги 1 против "Лорьяна".