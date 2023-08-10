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ПСЖ придется уволить сотрудников и расстаться с игроками, если Мбаппе уйдет бесплатно

Франция
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Клуб сообщил об этом игроку

ПСЖ придется уволить сотрудников и расстаться с игроками, если Мбаппе уйдет бесплатно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" довел до сведения Килиана Мбаппе, какие убытки клуб понесет в случае ухода француза бесплатно летом 2024-го. Столичный клуб отправил французу, который до сих пор не тренируется с первой командой, письмо.

В нем, помимо прочего, говориться, что это поставило бы под сомнение всё, что до этого было построено в клубе.

Руководство "ПСЖ" сделало это после того, как 4-го августа истек дедлайн по активации пункта о продлении контракта до лета 2025-го. Клуб напомнил, что Мбаппе имел эксклюзивные условия в стане "парижан", заработав 158 миллионов евро за прошлый сезон.

Также в "ПСЖ" обозначили последствия бесплатного ухода Мбаппе следующим летом:

  • продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей);
  • пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду;
  • уволить многих сотрудников.
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Напомним, что Килиан Мбаппе хочет бесплатно уйти в "Реал" летом 2024-го. Он не собирается покидать клуб этим летом, даже если его отстранят от игр в следующем сезоне. Сейчас Килиан уже точно пропустит первый тур Лиги 1 против "Лорьяна".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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