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Энрике публично высказался о конфликте между Мбаппе и ПСЖ: Клуб превыше всего, я разделяю это
Дольше молчать было неприлично
Фото: twitter.com/KMbappe
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике впервые высказался о конфликте между клубом и Килианом Мбаппе. Испанец встал на сторону руководства "парижан".
"Я не очень хорошо говорю по-французски, но я понял, о чем вы говорите. Что касается Мбаппе, то мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение.
Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия "ПСЖ" очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%", – сказал Энрике.
Завтра "ПСЖ" сыграет с "Лорьяном". Матч начнется в 22:00. Это будет первый официальный матч "ПСЖ" под руководством Луиса Энрике.
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