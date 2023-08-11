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Энрике публично высказался о конфликте между Мбаппе и ПСЖ: Клуб превыше всего, я разделяю это

Франция
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Дольше молчать было неприлично

Энрике публично высказался о конфликте между Мбаппе и ПСЖ: Клуб превыше всего, я разделяю это

Фото: twitter.com/KMbappe

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике впервые высказался о конфликте между клубом и Килианом Мбаппе. Испанец встал на сторону руководства "парижан".

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"Я не очень хорошо говорю по-французски, но я понял, о чем вы говорите. Что касается Мбаппе, то мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение.

Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия "ПСЖ" очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%", – сказал Энрике.

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Завтра "ПСЖ" сыграет с "Лорьяном". Матч начнется в 22:00. Это будет первый официальный матч "ПСЖ" под руководством Луиса Энрике.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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