Лига 1, 1-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Лилль 1:1

Голы: Лаборд 18 – Диаките 90+4

От матча-открытия нового сезона Лиги 1 ждали едва ли не неоромантичного футбольного представления с обилием если не голов, то как минимум моментов. Идеализм Фонсеки не погубили даже 1:7 от ПСЖ в минувшем сезоне, и со временем "Лилль" стал сочетать приятную глазу игру с солидным качеством игры. В подобной манере представляли и 34-летнего Франческо Фариоли, которого некогда обещали в преемники Де Дзерби в "Шахтёре". На деле же молодой итальянский тренер оказался куда прагматичнее, чем хотелось бы оппонентам или нейтральным зрителям.

Фариоли не стал ломать хребет, на котором держалась игра "Ницца" в последние годы – качественная игра средним блоком, компактность без мяча и вертикальность на мяче. Отрезками "орлята" жалили соперника прессингом и хладнокровно держали мяч в ногах, когда им нужно было сбить темп атак "Лилля". Переход на четвёрку защитников не стал проблемой за счёт опусканий опорника Ндайшиме в оборону при необходимости. В остальном всё было по-старому, только в лучших образцах.

"Лиллю" предоставили возможность плески комбинационные кружева, но излюбленное орудие Фонсеки скорее работало против его команды. Нужного уровня сыгранности при наличие сразу трёх новичков (Сантуш, Балеба, Харальдссон) в старте (плюс Виржиниюс, не имевшего регулярной практики ранее) "доги" не показали, потому речи ни о каких сложных позиционных ротациях идти не могло. Вместо них было немало неясных брождений по полю при владении, которые запутывали скорее "Лилль", чем их соперника.

Показательно, что главным героем матча был хвалённый Тюрам – Хефрен лихо перенаправлял свою разрушительную силу в созидание. Три главных момента пришло с его перехватов и последующего разгона атак уже своей команды. Первым Тюрам обокрал Кабелла в центре поля, и через несколько секунд Лаборд уже открыл счёт с передачи Моффи. Буквально в следующей атаке Хефрен ворвался в штрафную и вывел Моффи на пустые ворота, но его вовремя остановили. Ещё через пару минут Хефрен снова перекусил атаку "Лилля", и Бога ассистировал бы Моффи, если бы не небрежное исполнение последнего паса.

Антигероем стал главный созидатель "Лилля" Реми Кабелла. Помимо привоза ветеран до перерыва не реализовал редкий шанс, организованный умницей Харальдссоном. Исландский новобранец кроме 5 голов на предсезонке сегодня показал, что умеет ещё и создавать для партнёров.

"Лилль" долго и нудно мучился у чужих ворот во второй половине, пока "Ницца" излишне перестраховывалась. Дело шло к 1:0, как на помощь Фонсеки неожиданно пришёл стандарт. И Диаките головой вырвал ничью для "догов". Дистанция сезона покажет, было ли это случайностью. Двумя главными слабостями "Лилля" (кроме обороны, конечно) были стандарты и отсутствие характера. Если последний удастся закалить, а над первым провели работу на предсезонке, то с набором очков может стать намного лучше. С игрой-то проблем после прихода Фонсеки и не было.

Ницца: Булка – Аталь (Лотомба, 46), Тодибо, Данте, Бард – Сансон, Ндайшиме, Тюрам (Росарио, 57) – Лаборд (Гессан, 58), Моффи (Будауи, 81), Бога (Диоп, 57)

Лилль: Шевалье – Сантуш, Диаките, Алессандро, Исмаили – Балеба (Гомес, 61), Андре – Виржиниюс (Жегрова, 67), Кабелла (Гудмундссон, 81), Харальдссон (Языджи, 80) – Дэвид

Предупреждения: Аталь 35, Лаборд 45, Тюрам 55 – Харальдссон 38, Сантуш 45