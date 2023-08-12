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Дембеле подписал контракт с ПСЖ до 2028 года

Франция
(1 голосов)

Соглашение находится на завершающей стадии

Дембеле подписал контракт с ПСЖ до 2028 года

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле подписал контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2028 года. Об этом сообщают источники Фабрицио Романо в парижском клубе.

Недавно главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что Дембеле на 99% игрок французской команды.

Романо сообщал, что Усман прошел медосмотр, а соглашение должно быть закрыто до конца этой недели. ПСЖ активировал выкуп футболиста за 50 миллионов евро.

Дембеле выступал за "Барселону" с 2017 года. Тогда "блауграна" заплатила "Боруссии" за переход француза 135 миллионов евро. В общей сложности за шесть сезонов он провел 185 матчей, отличившись 40 голами и 43 ассистами.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Демебле Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano

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