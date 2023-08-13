Неймар получил большое предложение от саудовского клуба: бразильцу оно понравилась

Игрок ПСЖ Неймар получил "большое предложение" от саудовского "Аль-Хиляля". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб с Ближнего Востока обратился к футболисту накануне вечером. В настоящее время ведутся переговоры по достижению полного согласия.

Романо отмечает, что Неймар "соблазнился таким предложением". Агенты сторон работают над тем, чтобы бразилец покинул ПСЖ.

Добавим, что Неймар не был включен в заявку ПСЖ на первый матч сезона против "Лорьяна", который состоялся вчера (0:0). В последний раз он играл за парижский клуб 3 августа в товарищеском матче против "Чонбука". В официальном поединке бразилец появлялся на поле еще 19 февраля.

"Аль-Хиляль" этим летом уже оформил три трансфера из топ-5 чемпионатов: Калиду Кулибали ("Челси"), Сергея Милинковича-Савича ("Лацио") и Рубена Невеша ("Вулвергемптон"). Также клуб купил Малкома из российского "Зенита".