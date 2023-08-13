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ПСЖ решил вернуть Мбаппе в состав первой команды
Официальная позиция клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" решил вернуть нападающего Килиана Мбаппе в расположение первой команды. С соответствующим заявлением парижане обратились к болельщикам.
"После очень конструктивных, положительных переговоров между ПСЖ и Килианом Мбаппе перед игрой против "Лорьяна", сегодня утром игрок был возобновлен в составе для тренировок основной команды", - передает обращение клуба Фабрицио Романо.
Вчерашний матч против "Лорьяна" Мбаппе пропускал. Также не было в заявке на игру Марко Верратти и Неймара.
Напряженные отношения между Килианом и ПСЖ сложились из-за отказа француза продлевать контракт с клубом. Соглашение завершается следующим летом.
Парижане беспокоились, чтобы Мбаппе не ушел из команды бесплатно. Как наказание, нападающий не принял участие в предсезонном турне "Пари Сен-Жермен", а тренировался отдельно.
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