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ПСЖ принял предложение Аль-Хиляля по трансферу Неймара. Переговоры на завершающей стадии
Стороны уверены, что переход состоится
Фото: twitter.com/neymarjr
"Пари Сен-Жермен" согласился продать своего вингера Неймара в "Аль-Хиляль" за сумму, которую предложил саудовский клуб. Об этом сообщает RMC Sport.
Бразилец согласен продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако он еще не предоставил подтверждение своего желания непосредственно "Аль-Хилялю" – клуб ожидает одобрения Неймара.
Однако стороны уверены, что этот переход состоится.
RMC Sports отмечает, что на решение Неймара повлиял разговор футболиста с тренером парижан Луисом Энрике и советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем: они объяснили, что клуб не рассчитывает на него.
Также Фабрицио Романо отмечает, что сегодня, в воскресенье, переговоры между сторонами по улаживанию всех деталей также проводятся. Кроме этого итальянский инсайдер добавил, что “Аль-Хиляль” не планирует отдавать Неймара в аренду в “Барселону” после оформления трансфера – такие слухи распространяли некоторые СМИ.
Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ в 2017 году. Тогда парижане заплатили за трансфер бразильца рекордные для футбола 222 миллиона евро. Эта сумма до сих пор является самой высокой за переход игрока.
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