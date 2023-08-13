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ПСЖ принял предложение Аль-Хиляля по трансферу Неймара. Переговоры на завершающей стадии

Франция
(1 голосов)

Стороны уверены, что переход состоится

ПСЖ принял предложение Аль-Хиляля по трансферу Неймара. Переговоры на завершающей стадии

Фото: twitter.com/neymarjr

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" согласился продать своего вингера Неймара в "Аль-Хиляль" за сумму, которую предложил саудовский клуб. Об этом сообщает RMC Sport.

Бразилец согласен продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако он еще не предоставил подтверждение своего желания непосредственно "Аль-Хилялю" – клуб ожидает одобрения Неймара.

Однако стороны уверены, что этот переход состоится.

RMC Sports отмечает, что на решение Неймара повлиял разговор футболиста с тренером парижан Луисом Энрике и советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем: они объяснили, что клуб не рассчитывает на него.

Также Фабрицио Романо отмечает, что сегодня, в воскресенье, переговоры между сторонами по улаживанию всех деталей также проводятся. Кроме этого итальянский инсайдер добавил, что “Аль-Хиляль” не планирует отдавать Неймара в аренду в “Барселону” после оформления трансфера – такие слухи распространяли некоторые СМИ.

Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ в 2017 году. Тогда парижане заплатили за трансфер бразильца рекордные для футбола 222 миллиона евро. Эта сумма до сих пор является самой высокой за переход игрока.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (4)
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Zonder (Днепр)
13.08.2023 в 17:35
Неплохой вариант для дармоеда- тусовщика напоследок срубить бабла.
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oda1979 (Запорожье)
13.08.2023 в 17:15
Каталонский шлак пошел по рукам.
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0
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avatar
Spokoyno (Київ)
13.08.2023 в 16:53
Біжи Нео, БІЖИ! Виглядає, що ПСЖ дутий проект! До того неадекватні ультрас Та сам Junior здав... Так не в майстерності, а у постійному запалі його демонструвати. Те що ми бачили, коли Неймар починав в Європі... у Барсі він жив футболом і що з ним сталося в ПСЖ, то велика різниця. Все-ж-таки вважаю, було б цікаво було б подивитися "Повернення блудного сина", утім для цього повинна бути підписана ПРАВИЛЬНИЙ контракт - нормальний оклад пристойні бонуси та тренерський штаб, який би мав план та швайку його задіяти по-повній. Проте МІСІЯ НЕ ЗДІЙСНЕННА!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.08.2023 в 15:07
Пару дней назад, я воспитывал одного, не очень умного фаната Реала по поводу того, что ему захотелось на ложной информации про переход Неймара в Барселону, заработать себе авторитет.
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