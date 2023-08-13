ПСЖ принял предложение Аль-Хиляля по трансферу Неймара. Переговоры на завершающей стадии

"Пари Сен-Жермен" согласился продать своего вингера Неймара в "Аль-Хиляль" за сумму, которую предложил саудовский клуб. Об этом сообщает RMC Sport.

Бразилец согласен продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако он еще не предоставил подтверждение своего желания непосредственно "Аль-Хилялю" – клуб ожидает одобрения Неймара.

Однако стороны уверены, что этот переход состоится.

RMC Sports отмечает, что на решение Неймара повлиял разговор футболиста с тренером парижан Луисом Энрике и советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем: они объяснили, что клуб не рассчитывает на него.

Также Фабрицио Романо отмечает, что сегодня, в воскресенье, переговоры между сторонами по улаживанию всех деталей также проводятся. Кроме этого итальянский инсайдер добавил, что “Аль-Хиляль” не планирует отдавать Неймара в аренду в “Барселону” после оформления трансфера – такие слухи распространяли некоторые СМИ.

Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ в 2017 году. Тогда парижане заплатили за трансфер бразильца рекордные для футбола 222 миллиона евро. Эта сумма до сих пор является самой высокой за переход игрока.