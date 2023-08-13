Президент ПСЖ объявил команде, что Мбаппе возвращается в состав

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи объявил игрокам, что Килиан Мбаппе возвращается в состав, сообщает L’Équipe. Француз может сыграть против "Тулузы".

Ранее стало известно, что Килиан мбаппе возвращается к тренировкам за "ПСЖ". Француз отстутствовал в предсезонном турне в Японию, а также не был в заявке на первый тур против "Лорьяна" (0:0). Всё из-за нежелания француза продлевать контракт, а "ПСЖ" расставаться с ним бесплатно через год.

В начале августа руководство клуба отправило Килиану письмо, в котором объявснило последствия его возможного ухода бесплатно летом 2024-го: многих сотрудников придется уволить, как и распустить значительную часть команды.

Утверждается, что стороны провели переговоры и "уладили" конфликт. На даный момент условия, на которых ситуация улажена, неизвестны.