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Президент ПСЖ объявил команде, что Мбаппе возвращается в состав
Санта-Барбара заканчивается?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи объявил игрокам, что Килиан Мбаппе возвращается в состав, сообщает L’Équipe. Француз может сыграть против "Тулузы".
Ранее стало известно, что Килиан мбаппе возвращается к тренировкам за "ПСЖ". Француз отстутствовал в предсезонном турне в Японию, а также не был в заявке на первый тур против "Лорьяна" (0:0). Всё из-за нежелания француза продлевать контракт, а "ПСЖ" расставаться с ним бесплатно через год.
В начале августа руководство клуба отправило Килиану письмо, в котором объявснило последствия его возможного ухода бесплатно летом 2024-го: многих сотрудников придется уволить, как и распустить значительную часть команды.
Утверждается, что стороны провели переговоры и "уладили" конфликт. На даный момент условия, на которых ситуация улажена, неизвестны.
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