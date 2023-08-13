Лига 1. Катастрофа вице-чемпионов, характер Монако и новая звезда Монпелье

Вице-чемпионы минувшего розыгрыша Лиги 1 громко провалились в Бресте. "Ланс" выдал мощный старт, фактически не давая хозяевам выйти со своей половины поля. И это дало свои плоды: Сотока с углового второй год кряду забил "Бресту" в дебютном туре, а затем редкая атака хозяев завершилась резким контрнаступлением, который в гол конвертировал Мачадо с гениальной передачи Медины.

На этом подопечные Франка Эса закончили играть, за что жестоко поплатились. Невнимательность Гради подарила "Бресту" пенальти до перерыва, и Дель Кастильо разрыв сократил. А на старте второй половины Лала после корнера эффектно добил мяч в сетку. "Ланс" снова пошёл забивать, и снова подарил сопернику пенальти, который стоил им трёх очков – Дель Кастильо снова был точен.

В других матчах тура Виссаму Бен Йеддеру по традиции пришлось компенсировать неудачи своей обороны. Оборона "Монако" была дырявой ещё до того, как два лучших защитника команды Бадьяшиль и Дисаси перебрались в "Челси", и теперь дела стали ещё хуже. Но дубля капитана и классного перфоманса Вандерсона (1+1) хватило для камбек и трёх очков.

Сенсация минувшей кампании "Тулуза" тоже добыла волевую победу в Нанте. Даже более драматичную, ведь Николайсен вывел свою команду вперёд на первой компенсированной минуте ко второму тайму. Но после потери ряда ключевых игроков в трансферное окно "малыши" выглядели уже не так ярко. "Гавр" сумел зацепиться за очко на "Стад де ля Моссон". Нигерийский новобранец "Монпелье" Акор Адамс поразил всех дублем в дебюте, но новички Лиги 1 забили в начале и концовке встречи, заслужив ничью.

Лига 1. 1-й тур

Брест – Ланс 3:2

Голы: Дель Кастильо 45+2, 87 (оба – пен), Лала 56 – Сотока 11, Мачадо 22

Удаление: Томассон 82

Клермон – Монако 2:4

Голы: Ветеска 7, Чам 53 – Вандерсон 26, Бен Йеддер 70, Аклиуш 90+3

Нант – Тулуза 1:2

Голы: Мохамед 13 (пен) – Абухляль 62, Николайсен 90+1

Монпелье – Гавр 2:2

Голы: Адамс 58, 60 – Льорис 5, Грансир 90