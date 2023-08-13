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Неймар согласился на переход в Саудовскую Аравию. Стороны достигли полного соглашения

Франция
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Трансфер обойдется в 90 миллионов евро

Неймар согласился на переход в Саудовскую Аравию. Стороны достигли полного соглашения

Фото: US Sports

Новина українською

Неймар согласен на переход в "Аль-Хиляль", сообщает Фабрис Хокинс. Все стороны сделки согласовали трансфер.

"ПСЖ" получит 90 миллионов евро за бразильского игрока. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов. Неймар подпишет контракт сроком на 2 года, за которые бразилец получит 160 миллионов евро.

В соглашении будет прописана уже классическая опция продления ещё на год.

Неймар провел в "ПСЖ" 6 лет. За это время он принял участие в 173 матчах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бразилец категорически не хочет выступать в Саудовской Аравии. Главной целью Неймара была "Барселона", также он рассматривал "Челси". Вероятно, у клубов не нашлось денег на его трансфер.

До этого "ПСЖ" заявил Неймару и Марко Верратти, что не рассчитывает на них.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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