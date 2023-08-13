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Неймар согласился на переход в Саудовскую Аравию. Стороны достигли полного соглашения
Трансфер обойдется в 90 миллионов евро
Фото: US Sports
Неймар согласен на переход в "Аль-Хиляль", сообщает Фабрис Хокинс. Все стороны сделки согласовали трансфер.
"ПСЖ" получит 90 миллионов евро за бразильского игрока. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов. Неймар подпишет контракт сроком на 2 года, за которые бразилец получит 160 миллионов евро.
В соглашении будет прописана уже классическая опция продления ещё на год.
Неймар провел в "ПСЖ" 6 лет. За это время он принял участие в 173 матчах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.
Ранее сообщалось, что бразилец категорически не хочет выступать в Саудовской Аравии. Главной целью Неймара была "Барселона", также он рассматривал "Челси". Вероятно, у клубов не нашлось денег на его трансфер.
До этого "ПСЖ" заявил Неймару и Марко Верратти, что не рассчитывает на них.
????Neymar a donné son accord à Al-Hilal ????????— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 13, 2023
????Accord de 90M€ + bonus
????Contrat de 2 ans, ces dernières heures les discussions portaient sur une année en option
????Après 6 ans au PSG c’est terminé pour le Brésilien pic.twitter.com/Zj6awgKDln
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