Лига 1, 1-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Лион 2:1

Голы: Белльгард 63, Мотиба 75 – Тальяфико 88

Ужасающая форма "Лиона" на предсезонке не была случайна. После четырёх поражений в четырёх спаррингах и нулём в графе голы команда Лорана Блана неудачно стартовала в Лиге 1, проиграв команде другого чемпиона мира 1998 Патрику Виейра. "Страсбур" вошёл в новую эру американских владельцев куда удачнее, нежели их сегодняшние оппоненты.

Из всей 50-миллионной летней закупки лишь два новичка хозяев "Стад де ла Мено" появились в старте – рекордное подписание центрбек Абакар Силла и его 20-летний ровесник Эмануэль Эмега, представлявший ранее "Штурм". В свете потери лучшего голеадора последних лет Хабиба Диалло, уехавшего в Саудовскую Аравию, страсбурцы вряд ли кадрово могли тягаться с сегодняшним "Лионом".

Поэтому парни Виейра брали коллективной работой. Шерки накрыли намертво, хотя сам Блан разместил своего плеймейкера на левый фланг, поделив таким образом его потенциал на два. До перерыва кроме одного хитрого удара Ляказетта рядом со штангой у "Лиона" не было ничего. Моменты наконец пошли во второй половине – правда у других ворот.

В отсутствии опытного Ловрена и лидеры обороны Антони Лопеша "Лион" был уязвим в своей штрафной. Запасной кипер Руй не справился с сильным ударом Белльгарда со штрафного, и хозяева повели спустя час игрового времени. Вскоре тот же Белльгард разогнал контратаку, и свёл Мотибу с пустыми воротами, после чего "Страсбур" удвоил перевес.

"Лион" в концовке отыграл один мяч после неожиданного подключения Тальяфико в штрафную, но на большее "ткачей" не хватило. Да и не заслуживали они большего. 2:1.

Страсбур: Зельс – Дукуре, Ньямси, Силла – Гильбер (Сенайя, 68), Белльгард, Прцич (Габриэл, 81), Демингет, Делен – Мотиба, Эмега (Гамейро, 68)

Лион: Риу – Мата (Кэмбеди, 21), Чалета-Цар, Диоманде, Тальяфико – Лепенан (Жеффиньо, 71), Толиссо – Барколя, Какре, Шерки – Ляказетт (Сарр, 85)