Франция
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Один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Лиги 1 продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Еще один солидный трансфер для местного чемпионата
transfermarkt
Сегодня стало известно, что 28-летний нападающий сборной Сенегала и французского "Страсбура" Хабиб Диалло за 18 млн. евро переходит в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне в Лиге 1 Диалло в 37 матчах забил 20 мячей.
За сборную Сенегала Хабиб провел 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами.
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Источник:www.transfermarkt.
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