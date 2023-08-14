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Один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Лиги 1 продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Франция
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Еще один солидный трансфер для местного чемпионата

Один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Лиги 1 продолжит карьеру в Саудовской Аравии

transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что 28-летний нападающий сборной Сенегала и французского "Страсбура" Хабиб Диалло за 18 млн. евро переходит в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне в Лиге 1 Диалло в 37 матчах забил 20 мячей.

За сборную Сенегала Хабиб провел 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами.

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В статье: Страсбур
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Источник:
www.transfermarkt.

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