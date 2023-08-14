Один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Лиги 1 продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Сегодня стало известно, что 28-летний нападающий сборной Сенегала и французского "Страсбура" Хабиб Диалло за 18 млн. евро переходит в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне в Лиге 1 Диалло в 37 матчах забил 20 мячей.

За сборную Сенегала Хабиб провел 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами.