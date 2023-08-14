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Паредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому
Леандро уже согласовал личный контракт с римлянами
Фото: twitter.com/PSG_inside
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес близок к переходу в римскую "Рому". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
В ближайшее время 29-летний хавбек прилетит в Италию, чтобы завершить свой переход в состояние "волков".
"ПСЖ" и "Роми" осталось согласовать определенные детали трансфера аргентинца.
Леандро уже договорился с итальянским клубом о личном контракте на 2 сезона.
Прошлый сезон Паредес провел в аренде в туринском "Ювентусе", отыграв в Серии А 25 матчей.
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