Паредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес близок к переходу в римскую "Рому". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время 29-летний хавбек прилетит в Италию, чтобы завершить свой переход в состояние "волков".

"ПСЖ" и "Роми" осталось согласовать определенные детали трансфера аргентинца.

Леандро уже договорился с итальянским клубом о личном контракте на 2 сезона.

Прошлый сезон Паредес провел в аренде в туринском "Ювентусе", отыграв в Серии А 25 матчей.