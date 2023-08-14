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Паредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому

Франция
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Леандро уже согласовал личный контракт с римлянами

Паредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес близок к переходу в римскую "Рому". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время 29-летний хавбек прилетит в Италию, чтобы завершить свой переход в состояние "волков".

"ПСЖ" и "Роми" осталось согласовать определенные детали трансфера аргентинца.

Леандро уже договорился с итальянским клубом о личном контракте на 2 сезона.

Прошлый сезон Паредес провел в аренде в туринском "Ювентусе", отыграв в Серии А 25 матчей.

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В статье: Рома (Рим) Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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