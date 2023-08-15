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El Chiringuito: Реал откажется от Мбаппе навсегда, если он продлит контракт с ПСЖ
Перес разозлится
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" не собирается мириться с очередным продлением контракта от Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito. Трансфер окажется невозможным в будущем.
Напомним, что "Реал" рассчитывал подписать Мбаппе бесплатно летом 2022-го, но Килиан в последний момент продлил контракт. Этим летом француз отказался продлевать соглашение с "ПСЖ" до лета 2025-го. Сообщалось, что он хочет уйти в "Реал" бесплатно летом 20234-го по истечению контракта с "ПСЖ".
На прошлой неделе стало известно, что Килиана допустят к составу после отстранения. Считается, что он мог согласится продлить соглашение с "ПСЖ".
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