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El Chiringuito: Реал откажется от Мбаппе навсегда, если он продлит контракт с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Перес разозлится

El Chiringuito: Реал откажется от Мбаппе навсегда, если он продлит контракт с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" не собирается мириться с очередным продлением контракта от Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito. Трансфер окажется невозможным в будущем.

Напомним, что "Реал" рассчитывал подписать Мбаппе бесплатно летом 2022-го, но Килиан в последний момент продлил контракт. Этим летом француз отказался продлевать соглашение с "ПСЖ" до лета 2025-го. Сообщалось, что он хочет уйти в "Реал" бесплатно летом 20234-го по истечению контракта с "ПСЖ".

На прошлой неделе стало известно, что Килиана допустят к составу после отстранения. Считается, что он мог согласится продлить соглашение с "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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Комментарии (8)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2023 в 20:59
Тем временем, в логове коррупционера Фло Переса разразился скандал откуда и не ждали. Лука Модрич крайне возмущен, что ему позволили сыграть в Бильбао всего 10 минут. Его возмущение своей ролью запасного игрока вылилось в намёк, мол, "Мне предлагали миллионы в Саудовской Аравии, но я остался верен Реалу, и теперь у меня роль заасного игрока? Я на подобное не подписывался"... Я уверен, продолжение следует...
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+1
0
Кукулькан (сине-гранатовый)
15.08.2023 в 20:57
Ну шо, пересятина, ты думал, шо ты самый умный и крутой? Классную свинью тебе шейхи подложили. Плати теперь 200 лимонов евро, жук хитрозделанный. Или соси куй.
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0
0
Кукулькан (сине-гранатовый)
15.08.2023 в 20:52
Перес шантажист. Первая стадия деменции у старикашки, "я царь, я так хочу."
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
15.08.2023 в 20:27
Перес красава. Мбаппе будет играть, хоть с продленным контрактом, хоть без. Париж без него печальное зрелище.
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0
-2
Spokoyno (Київ)
15.08.2023 в 20:18
РЕАЛьно хто більше СКОТИНЯЧИТЬ! Один боси одного відомого клубу, що намовляє світову зірку нагріти власників іншого клубу чи один гравець, шо вирішив трошки пошурувати у кишенях босів власного клубу Мені поФІГ нафтошейхи але мародерство це МЕРЗОСТЬ!
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+1
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2023 в 20:12
А ведь я не зря говорю, что негодяй Фло Перес - это испанский владольф путлер... Ну, сами посудите... Кремлевскому шизофренику не нравится путь Украины в ЕС и НАТО. По этой причине, оно развязало войну...И сразу возникает вопрос - "А какое твое дело, трусливая моль, что собирается делать Суверенная Украина?".. Вот и здесь... У Мбаппе мутки с клубом, с которым тот связан контрактом... Какое твое дело, дурачок Перес, что у них там в Париже? Ты хочешь выср@ться и не надуться? Хочешь забрать себе футболиста бесплатно и угрожаешь ему? Ты ж, позиционируешь себя, как мега крутой в футболе.. Докажи это... Возьми и выкупи его... Что, слабо?
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+2
-1
Cassid (Kiev)
15.08.2023 в 20:08
А в чем проблема?Хочешь игрока - покупай. Так же вроде в футболе принято.А вести переговоры с игроком за спиной у клуба за год до кончания контракта - это скотство. Как и весь сливочный клуб.
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+2
0
Кукулькан (сине-гранатовый)
15.08.2023 в 21:01
Абсолютно верное замечание товарищ, это форменное скотство.
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0
0

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