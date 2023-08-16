Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону

Прощай, Неймар!

Ты едешь в Саудовскую Аравию, чтобы снова пойти на понижение ради денег. Твой первый раз всколыхнул мир, второй – нет.

Знай, Европе будет не хватать твоей наглости; твоего дриблинга не ради продвижения мяча, а просто так – чтобы показать крутизну.

Без шуток, на тебя хотелось смотреть. Твои танцы с мячом доводили соперников до белого каления, как ничьи другие. Помнишь, как Пуйоль пытался прекратить это? Как орал на вас с Алвесом? Трудяга Карлес знал, что за такое твои ноги убьют. Он бы убил.

Конечно, ты знал лучше и водился дальше, пока на икрах не осталось живого места. Жертва собственного ненасытного дриблинга – вот кто ты.

И некому заменить тебя в твоей незавидной роли. NextGen – одни работы. В топы дриблеров выбился Винисиус, но и он игрок-функция, уместный только на своем фланге. Ты же был выше этого. Ты водился, как бог, на каждом клочке поля, и чихать, что там кричал с бровки тренер. Разве он что-то понимал в футболе?

***

Прощай, Неймар!

Даже побитый и изломанный ты забивал море голов и отдавал еще больше ассистов. Ты не был жадным на поле.

В своем последнем сезоне, когда тебя хватило всего на 29 матчей, ты забил 18 голов и отдал 17 голевых. Любого другого игрока носили бы на руках за такие цифры, только не тебя. И ты сам это выбрал, перейдя в слабую Лигу 1.

"Se queda", – помнишь этот пост Жерара Пике? Ты ему соврал. Как соврал Луису Суаресу и Лео Месси, которые просили тебя остаться.

36 млн евро в год, а подали все под соусом "выхода из тени Месси" – не жадный на поле, ты, однако, оказался жадным за его пределами.

Тебе не хватало не только денег, но и славы. Ты хотел единолично сидеть на вершине, за которую тогда еще боролись Месси и Роналду. Здоровая амбиция? Может, и так. Но ты выбрал самый легкий, а значит и ложный путь.

Помнишь, как ты не давал Кавани пробить пенальти? Как спал на тактических занятиях у Эмери? Как ежегодно в марте придумывал поводы приехать в Бразилию на день рождения сестры?

Шейхи постоянно тебя защищали, и в конце концов это погубило вас всех, ведь нет успеха там, где один плюет на правила, обязательные для остальных.

***

Прощай, Неймар! Мы благодарим тебя за этот урок и многие другие.

Долгие годы ты был примером токсичной звездности - начиная от псевдо-друзей, оплачиваемых твоей бухгалтерией, и до псевдо-девушки, у которой в контракте написано, что она не против твоих измен.

И еще этот твой отец - бывший футболист-неудачник, который своими поступками и интервью будто иллюстрирует, что человека из фавелл вытащить проще, чем фавеллы из человека.

Вдвоем вы перевернули футбол, но не так, как планировали. Глядя на вас, молодежь в Барселоне и Париже выросла другой – посмотри на Педри, Гави. Мбаппе, которого ты вначале принялся поучать, быстро от тебя дистанцировался, поняв угрозу.

Ну, а кто этого не сделал, тот прогулял карьеру, как Марко Верратти, которому тоже давно пора в Саудовскую Аравию.

Даже Роналду с годами смог построить кое-какой имидж порядочного семьянина, но не ты. Для всего мира ты до сих пор разбалованный пижон.

Когда в марте "ПСЖ" вылетел в очередной раз из Лиги чемпионов, тебя не было на поле, но парижские фаны пришли домой именно к тебе, приказывая выметаться вон. Ты забил за клуб 118 голов, но не убедил ни одного из них в своей лояльности.

???? PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

И также убедил "Барселону" ни за что тебя не возвращать. Ты – пример, как не стать своим нигде.

***

Прощай, Неймар!

Тебя никогда не забудет футбольный рынок, где твое наследие, пожалуй, самое очевидное. 222 млн за тебя летом 2017-го разрушили ценообразование под корень.

Сегодня "Челси" платит 120 млн евро за эквадорца, сыгравшего лишь 45 матчей в АПЛ – и это твоя вина, Неймар. И твоя ответственность. Ведь ты тогда сказал "да".

Если бы ты устоял, то шейхи получили бы сигнал, что не все в футболе покупается и продается. Но ты первый из суперзвезд, кто поддался.

И что было дальше? Дабы залатать дыру "Барселона", сдуру потратила 300 млн на Коутиньо, Дембеле и Гризманна. От этих ошибок когда-то сверхбогатый каталонский гранд не оправился до сих пор.

How the Moisés Caicedo deal stacks up compared to football's most expensive transfers of all-time ????



Which of these do you think have turned out the best? ????



Which of these do you think have turned out the worst? ???? pic.twitter.com/cbjyAYfnwG — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 14, 2023

А дальше колесо уже было не остановить. "Динамо" и не думало продавать Ярмоленко, но у "Боруссии" появились халявные 100 млн, поэтому она немедленно потратила треть на Андрея. Мимо.

"Атлетико", выручив 100 за Гризманна, захотел и себе поиграть в новую игрушку и подписал Феликса за 120. Тоже мимо.

Когда "Реал" обратился к "Челси" по поводу Азара, требовать меньше 100 млн уже было моветоном. И вы знаете, что случилось дальше.

До тебя, Неймар, все эти соглашения могли состояться за вдвое, а то и втрое меньшие суммы. Твой трансфер запустил бешеную инфляцию; пропасть между лигами выросла настолько, что "Эвертон" тратит, как "Бавария", а УЕФА пришлось быстро придумывать новый турнир для "бедных", чтобы компенсировать им безнадегу в ЛЕ.

***

Прощай, Неймар!

Ты сделал невозможное – повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии. Сейчас у вас по 77 мячей, но у Короля также три Кубка мира, а у тебя – ноль.

???? Parece que la gente olvida que Neymar en Brasil tiene...



Los mismos goles que Pelé



15 goles más que Ronaldo



22 goles más que Romário



39 goles más que Zico



42 goles más que Rivaldo



44 goles más que Ronaldinho



48 goles más que Kaká



50 goles más que Adriano pic.twitter.com/2a3KW6dGYt — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 15, 2023

Ты даже ни одного Кубка Америки не выиграл, а свой лучший турнир за последние годы Селесао провели в 2019 году, когда тебя там не было.

Ты стал для сборной рекордсменом, но и разочарованием; кто-то даже скажет "проклятием". Тебе постоянно что-то мешало. В 2014-м это была травма и все завершилось историческими 1:7 от Германии.

В 2018-м ты стал жертвой введения VAR, который в деталях показал миру твои симуляции. От пародий не удержались даже легенды, как Йонас Бйоркман.

В 2022-м, казалось бы, все шло хорошо, однако в решающий момент Месси создал из молодых секту имени себя, и они за него газон грызли, а у тебя так не получилось. Винисиус, Родриго, Пакета, Ришарлисон играли с тобой, но не ради тебя. И потому Аргентина выиграла, а тебя утешал после поражения юный сын Ивана Перишича, вышедший обнять отца.

Говорят, ты еще собираешься на один мундиаль, но, если честно, не надо. Бразилия должна получить хотя бы шанс на корону.

***

Прощай, Неймар!

У всего есть начало и есть конец, который в футболе можно продлить тяжелым трудом, как это делали Дзанетти, Гиггз, Модрич. Но не ты.

Ты идешь в 31, но и это слишком поздно. Твои однотипные проблемы, как и скандальный непрофессионализм "ПСЖ" давно набили оскомину. Из года в год то же самое – ну сколько можно? Вас даже L’Equipe задолбалась критиковать.

"Понимаем ли мы, что Неймар, с точки зрения трансфера и зарплаты, является самым большим провалом в истории футбола?" – спросил журналист RMC Даниэль Риолло в 2023-м. Или в 2022-м? Или, может, в 2021-м? Все варианты одинаково реальны, ведь эта мысль не нова.

И это символично, что из основы Парижа тебя выгнал Луис Энрике – тренер, с которым ты пережил лучшие дни карьеры. Тот, кто в 2016-м сказал о тебе: "Вы можете сбить его либо дать забить. Других вариантов нет". А теперь что? Даже Усман Дембеле в его глазах лучшая опция.

Will European football be the same without Leo Messi, Neymar Jr. and Cristiano Ronaldo? pic.twitter.com/dBRmfbyt4f — Leo Messi ???? Fan Club (@WeAreMessi) August 14, 2023

Запросы на трансфер в шестерку исторических топов? Просто смешно. Ты думал, их менеджеры с Марса свалились?

***

Так что прощай, Неймар! И даже не надейся, что мы будем смотреть твои матчи в пустыне онлайн.

У тебя было время и ты сделал свой вклад – деструктивный, но совершенно точно заметный. Теперь черед других.

Что касается тебя, то мы будем скучать, но дай немного времени, чтобы привкус скандалов улегся, и в памяти всплыло что-то хорошее - голы в Эль Класико или ключевая роль в Ла Ремонтаде. В молодости ты был почти гением, Неймар.

Будь уверен, на кухнях еще будут споры, что бы произошло, если бы ты сказал шейхам "нет". Люди обожают придумывать историю; они в восторге, когда Клифф Бут надирает зад семейке Мэнсона, а Донни Доновиц расстреливает Гитлера.

Ты, Неймар, будешь героем многих таких альтернативных историй, и все потому, что реальную написал препаскудно.

С таким талантом это почти преступление.

Прощай!