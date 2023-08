Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону

Прощай, Неймар!

Ты едешь в Саудовскую Аравию, чтобы снова пойти на понижение ради денег. Твой первый раз всколыхнул мир, второй – нет.

Знай, Европе будет не хватать твоей наглости; твоего дриблинга не ради продвижения мяча, а просто так – чтобы показать крутизну.

Без шуток, на тебя хотелось смотреть. Твои танцы с мячом доводили соперников до белого каления, как ничьи другие. Помнишь, как Пуйоль пытался прекратить это? Как орал на вас с Алвесом? Трудяга Карлес знал, что за такое твои ноги убьют. Он бы убил.

Конечно, ты знал лучше и водился дальше, пока на икрах не осталось живого места. Жертва собственного ненасытного дриблинга – вот кто ты.

И некому заменить тебя в твоей незавидной роли. NextGen – одни работы. В топы дриблеров выбился Винисиус, но и он игрок-функция, уместный только на своем фланге. Ты же был выше этого. Ты водился, как бог, на каждом клочке поля, и чихать, что там кричал с бровки тренер. Разве он что-то понимал в футболе?

***

Прощай, Неймар!

Даже побитый и изломанный ты забивал море голов и отдавал еще больше ассистов. Ты не был жадным на поле.

В своем последнем сезоне, когда тебя хватило всего на 29 матчей, ты забил 18 голов и отдал 17 голевых. Любого другого игрока носили бы на руках за такие цифры, только не тебя. И ты сам это выбрал, перейдя в слабую Лигу 1.

"Se queda", – помнишь этот пост Жерара Пике? Ты ему соврал. Как соврал Луису Суаресу и Лео Месси, которые просили тебя остаться.

36 млн евро в год, а подали все под соусом "выхода из тени Месси" – не жадный на поле, ты, однако, оказался жадным за его пределами.

Тебе не хватало не только денег, но и славы. Ты хотел единолично сидеть на вершине, за которую тогда еще боролись Месси и Роналду. Здоровая амбиция? Может, и так. Но ты выбрал самый легкий, а значит и ложный путь.

Помнишь, как ты не давал Кавани пробить пенальти? Как спал на тактических занятиях у Эмери? Как ежегодно в марте придумывал поводы приехать в Бразилию на день рождения сестры?

Шейхи постоянно тебя защищали, и в конце концов это погубило вас всех, ведь нет успеха там, где один плюет на правила, обязательные для остальных.

***

Прощай, Неймар! Мы благодарим тебя за этот урок и многие другие.

Долгие годы ты был примером токсичной звездности - начиная от псевдо-друзей, оплачиваемых твоей бухгалтерией, и до псевдо-девушки, у которой в контракте написано, что она не против твоих измен.

И еще этот твой отец - бывший футболист-неудачник, который своими поступками и интервью будто иллюстрирует, что человека из фавелл вытащить проще, чем фавеллы из человека.

Вдвоем вы перевернули футбол, но не так, как планировали. Глядя на вас, молодежь в Барселоне и Париже выросла другой – посмотри на Педри, Гави. Мбаппе, которого ты вначале принялся поучать, быстро от тебя дистанцировался, поняв угрозу.

Ну, а кто этого не сделал, тот прогулял карьеру, как Марко Верратти, которому тоже давно пора в Саудовскую Аравию.

Даже Роналду с годами смог построить кое-какой имидж порядочного семьянина, но не ты. Для всего мира ты до сих пор разбалованный пижон.

Когда в марте "ПСЖ" вылетел в очередной раз из Лиги чемпионов, тебя не было на поле, но парижские фаны пришли домой именно к тебе, приказывая выметаться вон. Ты забил за клуб 118 голов, но не убедил ни одного из них в своей лояльности.

И также убедил "Барселону" ни за что тебя не возвращать. Ты – пример, как не стать своим нигде.

***

Прощай, Неймар!

Тебя никогда не забудет футбольный рынок, где твое наследие, пожалуй, самое очевидное. 222 млн за тебя летом 2017-го разрушили ценообразование под корень.

Сегодня "Челси" платит 120 млн евро за эквадорца, сыгравшего лишь 45 матчей в АПЛ – и это твоя вина, Неймар. И твоя ответственность. Ведь ты тогда сказал "да".

Если бы ты устоял, то шейхи получили бы сигнал, что не все в футболе покупается и продается. Но ты первый из суперзвезд, кто поддался.

И что было дальше? Дабы залатать дыру "Барселона", сдуру потратила 300 млн на Коутиньо, Дембеле и Гризманна. От этих ошибок когда-то сверхбогатый каталонский гранд не оправился до сих пор.

How the Moisés Caicedo deal stacks up compared to football's most expensive transfers of all-time ????



Which of these do you think have turned out the best? ????



Which of these do you think have turned out the worst? ???? pic.twitter.com/cbjyAYfnwG